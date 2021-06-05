— Медикам он успел рассказать, что его избили милиционеры, а милиционеры, в свою очередь, рассказали, что он упал со второго яруса нар, — рассказывали тогда родственники Кузнецова. Они не знали, участвовал ли он в протестных акциях. Всё, что им известно, — он просто не вернулся с работы.









Нет ответа на этот вопрос до сих пор — через 8 месяцев после смерти Кузнецова.





— Когда в последний раз узнавали, следствие ещё шло. Ждём, когда нам что-нибудь сообщат. Больше сказать нечего. За всё это время милиция общалась с мамой Дениса только один раз, подробностей мы не знаем. Наверное, в этой ситуации мы не разберёмся уже никогда, — рассказывает Еврорадио родственница Кузнецова.





В Следственном комитете ещё в октябре озвучили, что мужчина был задержан за мелкое хулиганство. И пообещали провести судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.













О смерти Кузнецова нам напомнила другая трагическая история, произошедшая в 200 км от Минска. 21 мая в шкловской исправительной колонии №17 умер политзаключённый Витольд Ашурок. Родственники получили противоречивую информацию о причине смерти. Сначала им говорили, что у Ашурка остановилось сердце — а с ним проблем он не имел. После в свидетельстве о смерти написали, что причина выясняется.





Тело отдали родственникам с перебинтованной головой. Позже СК опубликовал видео из камеры, на котором человек, похожий на Витольда Ашурка, дважды падает — и в первый раз разбивает голову о стену. Однако качество видео таково, что сложно понять, Ашурок ли это вообще.





Ролик смонтирован так, что по второй его части невозможно определить время суток. Ашурка (если это он) снимает та же камера, но картинка увеличена, и окно, из которого в первой части видео в камеру льётся дневной свет, во второй части в кадр не попадает.





Свидетельство о смерти / svaboda.org