Мужчину недавно выписали из больницы. Фото: intex-press.by





Домой из больницы вернулся единственный пострадавший во время крушения военного самолета 19 мая житель Барановичей. Это Казимир Кузьмич, который в момент взрыва был у себя в квартире на кухне: его сбило с ног ударной волной, он получил перелом предплечья и многочисленные порезы от осколков стекла, пишет kp.by.





У мужчины, с которым поговорил intex-press.by, еще болит рука, он чувствует слабость. В тот трагический день, как полагает пострадавший, беду предчувствовал его пес:





- Собака стала проситься на улицу. Я подумал, что она хочет пить, и направился в сторону кухни. А собака как будто что-то почувствовала: не давала пройти - становилась передо мной и лаяла.





Казимир Кузьмич думает, что животное тянуло его на улицу, заставляло выйти из дома. Как вспоминает мужчина, он не слышал гула самолета:





- И тут как шарахнуло! Я очнулся в скорой помощи. Хотя соседи говорят, что я сам вышел из квартиры и звал на помощь. Но я не помню этого.





В квартире коммунальники уже заменили поврежденные взрывом окна и двери, побелили потолок на кухне, переклеили обои.















