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Пострадавший при падении самолета в Барановичах: «Собака как будто что-то чувствовала»

Мужчину, которого в момент взрыва сбило с ног ударной волной, выписали из больницы

Мужчину недавно выписали из больницы. Фото: intex-press.by

Домой из больницы вернулся единственный пострадавший во время крушения военного самолета 19 мая житель Барановичей. Это Казимир Кузьмич, который в момент взрыва был у себя в квартире на кухне: его сбило с ног ударной волной, он получил перелом предплечья и многочисленные порезы от осколков стекла, пишет kp.by.

У мужчины, с которым поговорил intex-press.by, еще болит рука, он чувствует слабость. В тот трагический день, как полагает пострадавший, беду предчувствовал его пес:

- Собака стала проситься на улицу. Я подумал, что она хочет пить, и направился в сторону кухни. А собака как будто что-то почувствовала: не давала пройти - становилась передо мной и лаяла.

Казимир Кузьмич думает, что животное тянуло его на улицу, заставляло выйти из дома. Как вспоминает мужчина, он не слышал гула самолета:

- И тут как шарахнуло! Я очнулся в скорой помощи. Хотя соседи говорят, что я сам вышел из квартиры и звал на помощь. Но я не помню этого.

В квартире коммунальники уже заменили поврежденные взрывом окна и двери, побелили потолок на кухне, переклеили обои.
Источник: Павел Мицкевич
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