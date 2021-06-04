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Могилевскому активисту, осужденному на «химию», дали два года колонии. Почитайте, за что

Суд Круглянского района приговорил могилевского активиста и правозащитника Володара Цурпанова к двум годам колонии общего режима за уклонение отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа (ст. 415 УК РБ)


Поводом для уголовного преследования стали нарушения внутреннего распорядка, которые, согласно обвинительному заключению, Цурпанов допускал на «химии», пишет mogilev.online со ссылкой на  Радыё Свабода.

В частности, активист лежал и сидел на кровати в несанкционированное время, не застилал должным образом спальное место и выкладывал личные вещи на прикроватную тумбочку.

Володар Цурпанов отказался устраиваться на работу на предприятии, которое определила администрация «химии» — он требовал зарплату, соразмерную средней зарплате в РБ, и утверждал, что не может работать по предложенной специальности (сварщиком) по состоянию здоровья.

Виновным Цурпанов себя не признал и назвал дело сфабрикованным.

В декабре 2020 года Могилевский районный суд присудил Цурпанову два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение по двум делам за оскорбление судей (ст. 391 УК РБ).
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