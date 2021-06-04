



Поводом для уголовного преследования стали нарушения внутреннего распорядка, которые, согласно обвинительному заключению, Цурпанов допускал на «химии», пишет mogilev.online со ссылкой на Радыё Свабода.





В частности, активист лежал и сидел на кровати в несанкционированное время, не застилал должным образом спальное место и выкладывал личные вещи на прикроватную тумбочку.





Володар Цурпанов отказался устраиваться на работу на предприятии, которое определила администрация «химии» — он требовал зарплату, соразмерную средней зарплате в РБ, и утверждал, что не может работать по предложенной специальности (сварщиком) по состоянию здоровья.





Виновным Цурпанов себя не признал и назвал дело сфабрикованным.





В декабре 2020 года Могилевский районный суд присудил Цурпанову два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение по двум делам за оскорбление судей (ст. 391 УК РБ).



