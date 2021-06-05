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Телеведущий Шепелев назвал ситуацию в Беларуси катастрофой

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о недавней поездке в Беларусь. В сторис Instagram он назвал ситуацию в стране катастрофой.

Телеведущий Шепелев назвал ситуацию в Беларуси катастрофой
Шепелев попросил прощения у подписчиков за долгое молчание и объяснил, что, пока он был в Беларуси, «от всего увиденного и услышанного там» у него не было эмоциональных сил на сторис.

«Похоже, вся та информация, которая долетает до тех, кто, например, как я, живет в Москве, о происходящем в Беларуси — это просто вершина айсберга. И в действительности все сложнее, страшнее, тяжелее», — сказал телеведущий, пишет НН.

Он добавил, что уезжает из Беларуси с тяжелым сердцем. «Просто жесть, просто катастрофа, по-другому описать происходящее в Минске я сейчас не могу», — заключил Шепелев.

«Минск был для меня как сериал «Друзья». Там оставались мои близкие друзья юности. Самые счастливые годы жизни я провел с ним. И даже уехав, я всегда знал — они там. Стоит только приехать. Теперь нет. Шестеро в эмиграции. Вынужденной. Уехал, бежал, скрылся за границей весь ближайший круг моих людей. Сериал кончился», — написал ведущий.
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