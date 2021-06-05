Открыт сбор денег на надгробный памятник Змитроку Бядуле

Перезахоронение останков писателя-"нашенивца" Змитрока Бядули / svaboda.org​





В этом году отмечается 135-летие со дня рождения и 80-летие со дня смерти классика белорусской литературы.





Змитрок Бядуля умер в эвакуации, и только в ноябре 2020-го его останки были возвращены на родину и перезахоронены на Восточном кладбище Минска. Как умер в эвакуации, и только в ноябре 2020-го его останки были возвращены на родину и перезахоронены на Восточном кладбище Минска. Как рассказывало Еврорадио, писателя, который в детстве был иудейского вероисповедания, а потом, вероятно, атеистом, похоронили под православным крестом. Надпись на кресте сделана по-русски.





Литературный музей открыл благотворительный счёт для сбора средств.





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