Климат в Беларуси становится теплее и суше





Ко Дню охраны окружающей среды Национальный статистический комитет обнародовал данные, демонстрирующие в каком направлении движется белорусская экология. Ситуация, не очень хорошая, пишет Ежедневник.





Так, согласно данным Белстата, за последние 10 лет, с 2010 года, среднегодовая температура воздуха в Беларуси повысилась с 6,9 градусов тепла до 9,1. При этом среднегодовое количество осадков снизилось с 729 мм до 589 мм. То есть, в нашей стране становится не только теплее, но и суше, что конечно же сказывается буквально на всем.





Главная проблема заключается в выбросе парниковых газов. Если сравнивать с 1990 годом, то сейчас в белорусскую атмосферу выбрасывается на 35,2% меньше парниковых газов. Однако это снижение было получено очень давно, а последние 10 лет, увы, парниковые выбросы в Беларуси не снижаются и колеблются на уровне 86-92 млн тонн СО2-эквивалента.





Основными «поставщиками» парниковых газов в Беларуси являются энергетика (63%) и сельское хозяйство (24,1%).





Серьезное влияние на изменение климата в Беларуси оказывает и сокращение площади земель под болотами и водными объектами. На начало 2021 года она составила 1246,4 тыс. гектаров, уменьшившись за последние 10 лет на 7,2%. И это с учетом тех самых земель, которые, по словам Александра Лукашенко, заболотились и которые нужно вернуть в сельхозоборот. Это значит, что в Беларуси и дальше будет становиться все теплее и суше.





Согласно Индексу экологической эффективности за 2020 год, Беларусь занимает 49-е место среди 180 стран мира. Среди стран СНГ мы и вовсе находимся на первом месте. Правда, первое место среди отстающих – это не повод для радости. Можно, конечно, опять кивнуть на Россию, которая и вовсе занимает 58 место, но лучше посмотреть на соседние Польшу (37 место), Литву (35) и Латвию (36).





Среди позитивных экологических моментов следует упомянуть белорусские леса, чья площадь за последние 10 лет, несмотря на активную вырубку, увеличилась с 41,3% от всей площади страны, до 42,7%.







