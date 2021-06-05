Беларусь - страна Пикассо

Команда Ken Bromley Arts Supplies, используя Google Keyword, решила выяснить, каких художников чаще всего искали люди разных стран в Google в 2020 году.

Исследователи создали карту мира с самыми популярными художниками в разных странах.





Выяснилось, что в Беларуси наибольшее количество запросов в 2020 году в Google было сделано об испанском живописце, основоположнике кубизма Пабло Пикассо.





Инфографика Ken Bromley Arts Supplies





Кроме Беларуси, Пикассо оказался наиболее популярным мастером еще в 17 странах, заняв, таким образом пятую строчку по уровню интереса в мире. Любопытно, что самыми заиересованными в Пикассо оказались жители африканских стран. В Европе Беларусь - единственное государство, где Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад Руис и Пикассо (это полное имя Пабло Пикассо) был самым притягательным.









Инфографика Ken Bromley Arts Supplies





Самым же «разыскиваемым» художником в мире оказался Леонардо да Винчи. Им больше всего интересовались в 82 государствах.





Известная мексиканская художница-феминистка Фрида Кало заняла 2-е место, обретя популярность в 29 странах.





Ван Гога искали в 24 государствах.