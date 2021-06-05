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Беларусь - страна Пикассо

Пабло Пикассо оказался художником с наибольшим количеством запросов в Google, сделанных из Беларуси в 2020 году.

Беларусь - страна Пикассо
Картина Пабло Пикассо
Команда Ken Bromley Arts Supplies, используя Google Keyword, решила выяснить, каких художников чаще всего искали люди разных стран в Google в 2020 году.
Исследователи создали карту мира с самыми популярными художниками в разных странах. 

Выяснилось, что в Беларуси наибольшее количество запросов в 2020 году в Google было сделано об испанском живописце, основоположнике кубизма Пабло Пикассо. 

Инфографика Ken Bromley Arts Supplies

Кроме Беларуси, Пикассо оказался наиболее популярным мастером еще в 17 странах, заняв, таким образом пятую строчку по уровню интереса в мире. Любопытно, что самыми заиересованными в Пикассо оказались жители африканских стран. В Европе Беларусь - единственное государство, где Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад Руис и Пикассо (это полное имя Пабло Пикассо) был самым притягательным. 


Инфографика Ken Bromley Arts Supplies

Самым же «разыскиваемым» художником в мире оказался Леонардо да Винчи. Им больше всего интересовались в 82 государствах. 

Известная мексиканская художница-феминистка Фрида Кало заняла 2-е место, обретя популярность в 29 странах.

Ван Гога искали в 24 государствах. 
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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