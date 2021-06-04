Антонина Ч. / инстаграм

Коллега погибшей минчанки рассказала Еврорадио, что женщине стало плохо вскоре после того, как она получила дозу российской вакцины.





На машине скорой помощи Антонину Ч. оперативно отвезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти женщину. Родственники видят связь между её смертью и прививкой. Но медицинских заключений на этот счёт пока что нет.





Антонина Ч. и её внучка / инстаграм





Отвечая 4 июня на вопросы на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума, Владимир Путин заявил, что не зафиксировано ни одной смерти, связанной с использованием “Спутника V”:





— ...По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины, — цитирует Путина “Первый канал”.







