+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Еврорадио: Минчанка скончалась после того, как привилась вакциной “Спутник V”

3 июня в одной из минских больниц умерла 70-летняя Антонина Ч. Накануне женщина привилась вакциной “Спутник V”.

Антонина Ч. / инстаграм
 Коллега погибшей минчанки рассказала Еврорадио, что женщине стало плохо вскоре после того, как она получила дозу российской вакцины.

На машине скорой помощи Антонину Ч. оперативно отвезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти женщину. Родственники видят связь между её смертью и прививкой. Но медицинских заключений на этот счёт пока что нет.

Антонина Ч. и её внучка / инстаграм

Отвечая 4 июня на вопросы на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума, Владимир Путин заявил, что не зафиксировано ни одной смерти, связанной с использованием “Спутника V”:

— ...По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины, — цитирует Путина “Первый канал”.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]