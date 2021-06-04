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В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире остается катастрофической

Ситуация с пандемией коронавируса в мире остается катастрофической, страны не должны расслабляться. Об этом заявил в пятницу директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на сессии "Пандемии будущего. Стратегии готовности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.



"Ситуация остается сложной, и, хотя общее количество случаев заболевания падает, риски остаются очень высокими, - отметил он. - Необходимо, чтобы все страны принимали серьезные меры, никто не может расслабляться, мы должны готовиться и к будущей пандемии. Если не будет готовности, то придется заплатить большую цену", пишет ru.oxu.az.

Он указал, что в нескольких регионах мира, таких как Азия и Центральная Америка, в последние пять недель продолжается значительный рост числа заболевших.

Кроме того, продолжил Райан, остается риск неравномерного распределения вакцин.

"Мы видим, что существует неравенство в распределении не только вакцин, но и социальное и в предоставлении услуг здравоохранения. Есть неравенство между различными социальными группами в одной стране, это также может быть связано с неэффективной системой управления", - добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
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