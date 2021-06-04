+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Бывший тюремный врач: Латыпова должны были отправить в Новинки, а не в больницу в СИЗО

Василий Завадский более 20 лет работал в пенитенциарной системе, два года возглавлял медслужбу Департамента исполнения наказания. По его словам, подозрительно выглядит скорая выписка политзаключенного Степана Латыпова.


Обычно в случаях парасуицида пациента направляют на обследование РНПЦ психического здоровья, пишет TUT.BY. Латыпов же на следующий день оказался в больнице СИЗО.

Fed19dce7b6ce18f041e3

Фото: nn.by

Напомним, 1 июня Латыпов пытался покончить жизнь самоубийством прямо в зале суда в Минске. Он заявил, что на него оказывали давление сотрудники ГУБОП: более 50 дней провел в «пресс-хате», угрожали, если не признает вину, уголовное дело заведут на родных и соседей, которые живут в районе «площади Перемен».

Из суда обвиняемого забрали медики скорой помощи. В тот же день Минздрав сообщил, что пациент перенес операцию, его жизни ничего не угрожает. Уже на следующий день его отправили обратно в СИЗО, там есть своя больница.

Василий Завадский, который специализируется, в том числе, в психиатрии, говорит, что поступок Латыпова выглядит как отчаянная попытка показать, что с ним произошло в заключении.

— Вероятно, это был для него единственный способ сопротивляться унижениям и пыткам, - говорит собеседник. — Латыпов пока не осуждён, он обвиняемый. В моей практике (проработал в системе ДИН до 2010 года. — Прим. TUT.BY) таких людей помещали в гражданские больницы, в тюремную возвращали в исключительных случаях, когда лечение было длительным, а пациента ведь должен охранять конвой, поэтому ставился вопрос, могут ли тюремные медики взять под свою ответственность такого больного. В случае с Латыповым такое скорое возвращение в СИЗО, конечно, вызывает вопросы. Но без согласия гражданских и тюремных медиков это было бы невозможно. Остаётся вопрос, принимали ли они сами такое решение или всё же под давлением. Кроме того, в случае попытки суицида обычно назначается обследование, то есть человека направляют в Новинки в РНПЦ психического здоровья. Поскольку предварительное следствие окончено, идёт судебное следствие, не исключено, что судья может направить его на такое обследование, проводится оно в стационаре.

По словам Василия Завадского, попытки, когда обвиняемые в знак протеста или отчаяния пытались совершить суицид были и когда он работал в системе.

— Но такие пациенты к нам, в тюремную больницу, не попадали. Они же были ещё не осуждены, поэтому проходили лечение в обычных стационарах, — сказал эксперт.

В 2011 году была ликвидирована тюремная больница, которая находилась в Минске на улице Кальварийской. На ее месте построили новый жилой квартал. Временно функции больницы были перенесены в СИЗО №1 на улице Володарского, где несколько камер приспособили для этих целей. Полноценная тюремная больница должна быть построена вместе с новым СИЗО, в поселке Колядичи, однако сроки сдачи объекта затягиваются с того самого 2011 года.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]