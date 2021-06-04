Светлана Лебедько: «Не приняли ни запасные трусы, ни зубную щетку»









Напомним, что 30 суток ареста политик получил за участие в несанкционированном мероприятии, его задержали 14 мая возле здания суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов, которых обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после сфальсифицированных выборов президента 2020 года.





В изоляторе, где находится Лебедько, просто не нашлось свободных помещений, в котором адвокат мог бы переговорить со своим клиентом.





– Удивительно, что помещения, из которых задержанные выходят на связь с судьями по скайпу, в изоляторе есть (сейчас очень популярными стали суды в режиме онлайн), а помещений для встреч с адвокатом – теперь, как я понимаю, не предусмотрено, – делится своими мыслями с «Народной Волей» жена оппозиционного политика Светлана Лебедько. – Парадокс!





Последние новости, которые у меня есть про мужа, – от журналиста Алеся Силича: они провели шесть дней в одной камере. Камера рассчитана на четверых, но в ней находилось шестнадцать человек. Спит Анатолий то ли на полу, то ли под кроватью. В общем, где придется. Ни матрасов, ни постельного белья нет…





Анатолий Лебедько должен выйти на свободу 13 июня. Уже больше двух недель он на Окрестина и даже зубы почистить не может. Ни одной передачи из тех двух, которые я ему передавала, он так и не получил. Значит, извините за интимные подробности, уже две недели у него нет ни зубной пасты, ни щетки, ни туалетной бумаги, ни носков, ни запасных трусов, ни куска мыла, ни шампуня, ни гигиенических салфеток, ни защитных масок. Ровным счетом ничего!





Алесь Силич рассказывал, что муж то ли простыл, то ли у него какие-то болезни обострились. Я во вторник пробовала ему передать лекарства – самые элементарные: спрей от насморка, спрей от боли в горле и витамин С. Но у меня всё это не приняли. Сказали, что у них там хорошие врачи и если Анатолию нужна будет медицинская помощь, то ему ее окажут.





Писем от него нет. Удивительно, но в передачи не берут даже ручку с бумагой, конверты! Да о чем говорить, если трусы с носками не принимают?!.





Я во вторник после того, как у меня отказались принять передачу, написала жалобу на имя начальника ЦИП, отправила экспресс-доставкой со специальным уведомлением. Не думаю, что получу какой-то вразумительный ответ при таком отношении к задержанным. Ну а если и ответят, то я уже сегодня могу предположить, что там будет написано: мол, ваша информация не подтверждается.





Когда я пыталась передать мужу передачу, мне сказали: мол, не волнуйтесь, он выйдет и всё вам расскажет, как у нас тут хорошо.





Вы спрашиваете, чем сегодня, на мой взгляд, можно помочь Анатолию Лебедько, как поддержать? Партия делает заявления, они пытаются держать эту тему, ну а что еще – я даже не знаю… Остается только ждать, когда муж выйдет на свободу.





Волнуюсь, конечно, чтобы он там не разболелся. Отмыться-то он отмоется, хоть сутки пусть отмокает, а вот если какие-то болезни, коронавирус… Им же еще какого-то бомжа для полноты всех радостей жизни подселили в камеру. Одним словом, переживаю!





В ТЕМУ





Ольга БЕЛЕВЦОВА: «В партии есть проблемы…»





Что сегодня руководство Объединенной гражданской партии делает для поддержки Анатолия Лебедько?





Были ли приняты политические заявления в поддержку экс-лидера ОГП?





Сколько было подано заявок на пикеты солидарности?





Эти и некоторые и другие вопросы «Народная Воля» обсудила с заместителем председателя партии Ольгой Белевцовой.





Кстати, Ольга была одной из тех, кто претендовал на пост председателя ОГП, однако съезд поддержал не ее, а Николая Козлова.





– Ольга, расскажите, что сегодня конкретно делает ОГП для поддержки тех, кто оказался за решеткой?





– Думаю, вам лучше поговорить об этом с председателем ОГП Николаем Козловым. Именно он уполномочен делать официальные заявления от лица партии.





– Но вы же все-таки заместитель председателя, а вашего голоса вообще не слышно сейчас…





– В ОГП вообще пять заместителей председателя, и каждый условно курирует свое направление. За мной закреплены республиканские инициативы. Есть еще проекты, которыми я занимаюсь вне партии, – я имею в виду, например, инициативу об отмене закона о массовых мероприятиях в том виде, в котором он есть.





– Какое настроение сегодня в партии на фоне всего того, что происходит в стране?





– Партия – это прежде всего люди, в ОГП списочный состав – больше трех тысяч человек, и настроение у партийцев точно такое же, как у всех сегодня. Не на все вопросы мы находим ответы, не всегда понятно, что делать.





– Но у партий, как ни крути, много возможностей. Например, организация тех же пикетов, массовых мероприятий.





– Партия может быть заявителем массовых мероприятий, в которых участвует более 1000 человек. А пикеты и митинги вполне могут заявлять и обычные граждане, не только партийцы. Никаких преференций или льгот члены ОГП или любой другой партии в этом смысле не имеют. Для того чтобы организовать пикет в поддержку, условно говоря, Анатолия Лебедько, нужно заключить договор с милицией, медиками, получить разрешение на его проведение от того исполкома, на территории которого ты собираешься провести этот пикет. Но в нынешние времена это сделать очень непросто.





За последнее время у меня собралось уже несколько пакетов с тотальными отказами на заключение договоров на обслуживание массовых мероприятий. Например, из Логойского РУВД прислали ответ, что у них нет сил и средств на обслуживание подобных мероприятий. Мы пытались в разных регионах Беларуси провести собрания, чтобы подать документы в Центризбирком на регистрацию инициативной группы по отмене закона о массовых мероприятиях. Везде отказы. Мы их обжалуем, но толку? Тоже самое и с пикетами.





– Ваши поездки по регионам имели, скажем так, звонкий резонанс. В некоторых телеграм-каналах написали, что за вашей спиной якобы стоит активист штаба Виктора Бабарико Максим Богрецов и что вы работаете совсем не в интересах ОГП…





– Богрецов? Честно говоря, я с ним даже не знакома…





А вот поездки по регионам действительно были. Например, в прошлом году мы наконец-то создали Минскую районную организацию ОГП. И действительно немало ездили по регионам – пытались наладить связи с такими же районными организациями. И это нормально, на мой взгляд. Партии предстоит перерегистрация, к ней надо основательно готовиться, важно провести актуализацию членов партии, полную ревизию всего…





– Когда Николай Козлов находился на сутках в изоляторе, в ваш адрес летели упреки по поводу того, что вы по-прежнему метите на его место и готовите раскол в партийных рядах…





– Я так понимаю, что после ответа на этот вопрос любое мое слово и действие могут быть использованы против меня, а я никоим образом не хочу навредить партии.





Но при этом должна признать, что в партии есть проблемы, сейчас для всех непростые времена. В ОГП нет командной работы. Большинство боссов нашей партии – люди возрастные. А сейчас, мне кажется, нужно привлекать молодежь и именно на нее делать ставку. Я открыто об этом говорила и говорю.





– Баллотируясь на пост председателя ОГП, вы высказали немало критики в адрес того же Николая Козлова. Сейчас вы находите с ним общий язык?





– Мы мало общаемся – в основном только на заседаниях политсовета. У нас все в высшей степени централизованно.





На мой взгляд, ОГП сегодня недостаточно активна, работа партии требует переформатирования. Козлов говорит, что его главная задача – сохранить партию. А я считаю, что сегодня в партию должны обязательно прийти новые люди, должна измениться программа, тогда и партия сохранится.





Вы спрашиваете, как партия может поддержать Анатолия Лебедько? Любому члену партии должна быть гарантирована юридическая помощь – я имею в виду в том числе и оплату адвокатов. Должны быть официальные заявления от имени партии – это нетрудно организовать. Мы, кстати, принимали общее заявление по поводу задержанных и осужденных.





– Сегодня и сам Николай Козлов ходит под уголовным делом и в любой момент может оказаться за решеткой… Что будет с партией, если он получит срок?





– Этот вопрос поднимался уже много раз. Николай Козлов подготовил бумагу, в которой написал, что хочет, чтобы в случае форс-мажора его обязанности исполнял Геннадий Николаевич Ананьев, который является заместителем председателя ОГП и руководителем Минской областной организации партии. Но решение, ясное дело, будет принимать не Козлов, а политсовет партии.





– Ольга, я смотрела вашу официальную биографию, там есть строки о том, что в 2008 году вы были осуждены за мошенничество и подстрекательство к даче взятки…





– Я оказывала услуги по оформлению земельного участка, и клиент принес мне вознаграждение, которое расценили как взятку. От меня потом еще требовали, чтобы я передала деньги конкретному чиновнику. У меня было ограничение свободы, я около года отмечалась в милиции. Так что да, был такой факт в моей биографии…





Из личного дела





Ольга Сергеевна Белевцова родилась 26 декабря 1975 года, индивидуальный предприниматель, медиатор.



