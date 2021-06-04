"Авиационная безопасность никогда не должна политизироваться. IATA осудила действия руководства Беларуси и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси… тоже является политизацией авиационной безопасности. Это реакционное и разочаровывающее развитие событий", - говорится в заявлении на сайте IATA.





IATA призвала EASA отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям самостоятельно оценивать риски полетов над Беларусью.





26 мая, через несколько дней после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, EASA порекомендовала европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. 2 июня EASA заменила эту рекомендацию на полный запрет полетов над Беларусью.





Лидеры ЕС из-за принудительной посадки рейса Ryanair решили запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и рекомендовали авиаперевозчикам из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Это решение должно вступить в силу с 5 июня.





Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» из-за ограничений со стороны Евросоюза приостановила полеты в 20 стран. Теперь у перевозчика осталось только девять направлений.



