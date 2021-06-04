Международная ассоциация воздушного транспорта осудила запрет на полеты над Беларусью
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) запретить авиакомпаниям из Евросоюза летать над Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.
"Авиационная безопасность никогда не должна политизироваться. IATA осудила действия руководства Беларуси и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси… тоже является политизацией авиационной безопасности. Это реакционное и разочаровывающее развитие событий", - говорится в заявлении на сайте IATA.
IATA призвала EASA отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям самостоятельно оценивать риски полетов над Беларусью.
26 мая, через несколько дней после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, EASA порекомендовала европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. 2 июня EASA заменила эту рекомендацию на полный запрет полетов над Беларусью.
Лидеры ЕС из-за принудительной посадки рейса Ryanair решили запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и рекомендовали авиаперевозчикам из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Это решение должно вступить в силу с 5 июня.
Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» из-за ограничений со стороны Евросоюза приостановила полеты в 20 стран. Теперь у перевозчика осталось только девять направлений.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о расследовании вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске. Промежуточные выводы этого расследования будут представлены 25 июня, пишет meduza.io
17:34 04/06/2021
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