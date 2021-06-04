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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

До 7 лет лишения свободы: предъявлено еще одно обвинение по "делу TUT.BY"

Главного инженера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.6 ст.16, ч.2 ст. 243 УК)

4 июня Мингорсуд оставил в силе избранную для Аллы Лапатко меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет TUT.BY.

Ранее сообщалось, что в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16, ч.2 ст. 243 УК) обвиняются главный редактор TUT.ВY Марина Золотова и журналист портала Елена Толкачева.

Всего по «делу TUT.ВY» были задержаны 15 человек. Большинству из них избрана самая суровая мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.

ДФР КГК передал уголовное дело Следственному комитету.
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