"Пописать музла, отвлечься от нашей суеты" Макс Корж обнаружился в Кабуле
Известный беларуский рэпер опубликовал фото из Кабула
Как он пишет в соцсетях, в Афганистане он собирается «пописать музла, отвлечься от нашей суеты, отдохнуть перед концертами».
Творчество Макса Коржа пользуется популярностью во многом благодаря слаженному фан-сообществу.
Сейчас, как сообщает источник, готовится к выходу документальный проект о биографии и творчестве певца, режиссером которого выступит британский постановщик.
Нюансы проекта Макс пока держит в секрете, но уже заинтриговал своих фанатов этой новостью.
Источник: media-polesye.by
14:54 04/06/2021
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