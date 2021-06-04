"Держится стойко. Переживает за родных". К Степану Латыпову смогла попасть адвокат
К пытавшемуся покончить с собой во время заседания суда политзаключенному Степану Латыпову смогла попасть адвокат.
Степан Латыпов, архивное фото
Об этом TUT.BY рассказали его родные.
"Самочувствие удовлетворительное. Держится стойко. Переживает за родных".
Медицинскую передачу приняли.
Суд над Степаном Латыповым после перерыва возобновится 10 июня. Сейчас он находится в СИЗО №1 на Володарского.
Напомним, судить мужчину начали 1 июня, тогда он пытался покончить жизнь самоубийством прямо во время заседания суда.
12:52 04/06/2021
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