Степан Латыпов, архивное фото





Об этом TUT.BY рассказали его родные.





"Самочувствие удовлетворительное. Держится стойко. Переживает за родных".





Медицинскую передачу приняли.





Суд над Степаном Латыповым после перерыва возобновится 10 июня. Сейчас он находится в СИЗО №1 на Володарского.







