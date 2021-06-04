Почему не стоит анализировать "признания" Протасевича

Все это - последствия пыток и знак того, что человек еще не до конца сломлен и до сих пор борется за свою жизнь, пишет журналистка Наста Захаревич, сама уже не раз отбывавшая сутки.





Один государственный телеканал показал новые "признания" Романа Протасевича, и в соцсетях мгновенно появились оценки его слов и рассуждения, что может значить тот факт, что он называл те или иные фамилии, будто «сдавая» тем самым людей. Эти оценки и рассуждения разные, но объединяет их одно – их пишут люди, которые находятся на свободе.





Да, этим людям тоже непросто, и, возможно, некоторые из них скоро тоже будут за решеткой, но сейчас имеют какой-никакой контроль над своей жизнью. Могут выбирать, насколько сильно включаться в политические процессы, могут спать в полной темноте, читать перед сном новости и, при необходимости, уехать от существующего или вероятного преследования за границу.





А Роман Протасевич сидит в СИЗО после того, как ради его ареста власти Беларуси принудительно посадили в Минске транзитный пассажирский самолет. Он сейчас полностью под контролем силовиков, и то, что он говорит на камеру – исключительно последствие пыток и угроз.





И сам по себе процесс "наговаривания" признаний — тоже пытка. А когда человека пытают, его нельзя осуждать ни за какие слова и действия. Его задача - выжить с наименьшими потерями, и неприлично пытаться перекладывать на него ответственность за нашу безопасность.





За последние месяцы мы могли видеть десятки, если не сотни таких признаний на камеру. В своей политической активности каялись люди обоих полов, разных возрастов и с разным уровнем физической подготовки и психологической устойчивости.





Пропаганда не пренебрегала тем, чтобы показывать признания избитых и окровавленных людей — для пропагандистов и такие «показания» считаются приемлемыми. Были "признания" и анархиста Николая Дедка, и предпринимателя Николая Автуховича, и политолога Александра Федуты, и многих других политзаключенных.





Но если человек имеет хоть немного эмпатии и понимания, что буквально выбитые показания нельзя воспринимать всерьез, то не возникнет и желания подробно разбирать содержание таких показательных пыток на камеру. И тем более судить о моральных качествах человека, которого пытают в СИЗО.





И очень важно понимать: то, что показывают сейчас по государственному телевидению, нельзя называть "интервью с Романом Протасевичем". Он не гость съемочной команды, не приглашенный эксперт и не герой интервью. Он заложник, у которого еще осталось хоть какое-то желание пытаться сохранить себе жизнь.





И если и следует анализировать содержание его "показаний", то только с того ракурса, который позволит оценить серьезность пыток, через которые ему приходится проходить. И ракурс этот может быть довольно очевиден: чем громче становятся признания, тем через более страшные пытки проходит человек.





Также очевидно, что тот же Протасевич - не наивный юноша, который верит, что, если будет сотрудничать со следствием, то получит какие-то блага вроде сокращения будущего срока. Он просто пытается выжить сам и, вероятно, сохранить жизнь своей девушке, которую буквально взяли в заложницы.





Он со своей стороны делает все, что может. Наша задача - делать все, что можем мы.