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Частной военизированной охране выдадут 30 снайперских винтовок. Для особых задач

МВД определило, сколько оружия сможет иметь первое в Беларуси частное охранное предприятие «ГрадСервис». Пистолеты, автоматы и другое оружие ЧОП будет арендовать у МВД.

Частной военизированной охране выдадут 30 снайперских винтовок. Для особых задач
фото носит иллюстративный характер, сайт warspot.ru
Постановление МВД "О нормах обеспечения оружием и боеприпасами к нему" устанавливает количество и виды оружия, которое ведомство будет выдавать работникам предприятий с особыми уставными задачами.

В перечень предприятий с особыми уставными задачами входит компания «ГрадСервис». В 2020 году Александр Лукашенко подписал указ, дающий «ГрадСервису» право оказывать охранные услуги, в том числе приобретать в собственность, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему.

Согласно новому постановлению, МВД наделит компанию широким оружейным арсеналом: 150 пистолетов и револьверов, 100 автоматов, 10 карабинов. Кроме того, «ГрадСервис» получит и особого типа оружие: 30 снайперских винтовок разного типа и колибра. А также крупные нормы обеспечения боеприпасами.

«Этого оружия достаточно для обеспечения полноценной мотострелковой роты», - комментирует в своем телеграм-канале военный эксперт Егор Лебедок.

Весь перечень боевого оружия сдается в аренду Министерством внутренних дел, согласно указу №347).

Егор Лебедок обращает внимание, что «ГрадСервис» фактически заменил собой ликвидированное УО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Центр специальной подготовки». Юридический адрес «ГрадСервиса» совпадает с бывшим адресом ЦСП. В 2020 году Министерство образования разрешило «ГрадСервису» проводить курсы повышения квалификации специалистов.

«Уместно вспомнить, что в декабре бывший глава ЦСП А. Красовский (в не уточненном статусе) встречался с министром обороны Нигерии по вопросу повышении квалификации сотрудников нигерийского спецназа. С учетом связей в Африке в части геологоразведки, добычи ископаемых и подготовки африканских спецназовцев, такое видоизменение деятельности ГардСервис выглядит как расширение и интеграция бизнеса на данном направлении», - считает эксперт.
ej.by
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