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Утвержден перечень общественных работ по административным нарушениям

Перечень общественных работ, предусмотренных как административное взыскание новым КоАП, утвердил Совет министров, соответствующее постановление №302 от 2 июня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Обновленный Кодекс об административных правонарушения вступил в силу в Беларуси с 1 марта 2021 года. За некоторые правонарушения в нем предусмотрены общественные работы.

Взыскание в виде общественных работ может налагаться судом на срок от 8 до 60 часов при наличии согласия физлица на ее применение. Работы, в отличие от исправительных работ, выполняются в свободное от основной работы (службы или учебы) время, в сутки - не более четырех часов.  

Общественные работы не могут применяться к лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, не достигшим 18-летия, беременным и находящимся в декрете, инвалидам I и II группы, иностранным и гражданам и лицам без гражданства, не проживающим постоянно в Беларуси.

Как уточняется в документе, работы, внесенные в перечень, не должны относиться к работам с повышенной опасностью, а также требовать прохождения предварительного обучения или профессиональной подготовки. Они также не должны относиться к тяжелым работам и работам с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещено привлекать к труду женщин.

В перечень включены такие работы, как благоустройство, озеленение и очистка территорий, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон, уход за местами захоронений, погрузочно-разгрузочные, земляные работы и ряд других и т.п. 

Напомним, что такой новый вид "административки", как общественные работы, впервые появился в КоАП. 
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