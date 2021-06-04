Халезин: У каждого из нас свой болевой порог, свой нравственный лимит. Можно ли осуждать Рому Протасевича? Нет
"Просто потому, что те, кто осуждает, возможно, сами никогда не были под реальным прессингом".
Несколько десятков просьб прокомментировать ситуацию вокруг Романа Протасевича. Коротко и без лишних эмоций, пишет директор Беларуского свободного театра Николай Халезин.
Можете представить на его месте Колю Статкевича? А Пашу Северинца? А Степу Латыпова? А Машу Колесникову или Виктора Бабарико? Или Сергея Тихановского? Вот и я не могу.
У каждого из нас свой болевой порог; у каждого свой предел психологической устойчивости; у каждого свой нравственный лимит. Можно ли осуждать Рому Протасевича? Нет. Просто потому, что те, кто осуждает, возможно, сами никогда не были под реальным прессингом. Можно ли упрекать его в слабости и двуличности? Тоже нет – ведь мы живем в период войны. Здесь нет места менторству и назиданию: все мы правы и все не правы одновременно – мы либо по одну сторону линии фронта, либо по другую.
Мария Колесникова
Мы в Беларуси живем в то время, когда примеры слабости, предательства и порока чередуются с примерами отчаянного мужества, невероятной силы и потрясающей любви. Это и есть приметы войны – чередование уродства и красоты. И не нам судить о тех, кто выбрал не нашу сторону. Это время наступит позже – после победных залпов шампанского. Тогда каждый из нас и ответит перед всеми за свои поступки, слова и действия.
А сейчас – я могу только выразить свое сочувствие Роме Протасевичу и его родителям. Могу признать, что режим не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть. И могу сказать: победит не насилие, цинизм и подлость, а правда, внутренняя сила и честность.
09:26 04/06/2021
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