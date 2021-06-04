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В поликлиниках появится онлайн-консультации со специалистами, где можно пообщаться с врачом без талона

Технологию телемедицинских консультаций разработала компания МТС. Пилотный проект уже протестирован.

В поликлиниках Беларуси появится новый вид услуг – онлайн-консультации со специалистами. Такие приемы будут проводиться посредством   специального приложения. С врачом можно будет общаться по видеосвязи, переписываться, а также обмениваться файлами прямо из дома. На сегодня технологию уже опробовали в 39-й и 40-й городских поликлиниках Минска.

– Для проведения онлайн-приемов используется приложение Telemed, оно функционирует в партнерстве с платформой телемедицинских сервисов 2doc.health. В чате можно общаться с врачом по видеосвязи, либо переписываться. Доступ к страничке открывается за 15 минут до онлайн-консультации и закрывается через 15 минут после нее, – рассказали разработчики проекта.

фото для иллюстрации

Специалисты также добавили, что приложение позволяет прикреплять цифровые копии медицинских документов. Это можно делать еще во время записи на прием. Идти в поликлинику за заключением и рецептом также не нужно: и то, и другое можно будет скачать в электронном формате. Тем более, что аптеки принимают электронные рецепты.

– «Telemed» может совершить прорыв в области телемедицины Беларуси. Пациентам больше не придется сидеть в длинных очередях, они смогут оперативно проходить прием, а врачи соответственно – обслуживать больше людей, что особенно важно в период пандемии, – отметили представители МТС.

В копании уверены, что технология найдет одобрение и будет востребована в поликлиниках всей страны. Пока же эта услуга доступна только пациентам 40-й городской клинической поликлиники г. Минска.
1prof.by
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