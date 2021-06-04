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Что сказал в интервью на телеканале ОНТ Роман Протасевич

Протасевич заявил, что «чувствует себя прекрасно, немного простывший, но это никак не влияет на разговор», а на эту беседу он согласился, чтобы «исправить свои ошибки».

Кадр с видео

Вот некоторые выдержки из интервью, вышедшем вечером 3 июня на телеканале ОНТ:

• Протасевич заявил, что полностью признал свою вину по статье 342 УК (он не указал, про какую часть статьи идет речь, но если говорить в целом про 342-ую статью, то речь об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
 
• Протасевич рассказал про некий чат, который якобы управлял протестной активностью. Он перечислил, кто якобы состоял в этом чате. По словам Протасевича, это в том числе Степан Путило, Франак Вячорка, Антон Мотолько.

• Задержанный сказал в интервью, что Тихановская — главный белорусский политик для всего Запада. Он также заявил, что уважает Лукашенко.

• На вопрос, почему Протасевич и Сапега не удалили информацию с телефонов, когда поняли, что самолет посадили в Минске, сказал: «Мы оба находились в состоянии стресса, что мозг практически не работал. Было не до этого. Первостепенная задача была просто успокоиться».

• Протасевич высказывал много предположений и информации «из кулуаров», в том числе о жилищных условиях и материальном состоянии некоторых оппозиционных деятелей. При этом он неоднократно с сожалением отмечал, говоря про работу в разных проектах, что его «отодвинули в сторону», «собирались уволить» и т.д, приводит выдержки из интервью tut.by.
tut.by.
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