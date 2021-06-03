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60 дипломатов стран ЕС, работающие в Беларуси, вакцинированы в Литве

60 дипломатов стран ЕС, работающие в Беларуси, вакцинированы в Литве В Беларуси нет вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе.


В мае 60 дипломатов из стран Евросоюза, работающих в Беларуси, были вакцинированы от COVID-19 в Литве, сообщил 3 июня глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, передает moyby.com со ссылкой на «Радио Польша».


Ландсбергис отметил, что в Беларуси нет вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе: «Мы самые близкие к Минску (Вильнюс находится примерно в 180 км от столицы Беларуси. — Ред.), поэтому естественно, что мы стали той страной, которая протянула руку помощи находящимся в Беларуси дипломатам». Ландсбергис добавил, что работать в дипломатическом представительстве в Беларуси «не только ответственно, но и часто очень опасно».

Предложением вакцинироваться в Литве воспользовались 60 дипломатов, в т.ч. из Италии, Франции, Латвии, Нидерландов, Чехии, Словакии и Венгрии. Они были вакцинированы 5-14 мая вакциной Johnson & Johnson, так как одной дозы этого препарата достаточно для получения иммунитета.

В Беларуси ее жителям доступны две вакцины: российский Sputnik V и препарат китайского концерна Sinopharm.
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