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Угорь может исчезнуть из белорусских рек и озер в ближайшие 5-10 лет

Решение проблемы по увеличению популяции угря специалисты видят только во взаимодействии с соседними государствами.


В Беларуси заканчиваются запасы угря как восстановить популяцию ценной рыбы, рассказала в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Татьяна Титова.

Спикер отметила, что особую тревогу у специалистов вызывает стремительное сокращение популяции европейского угря. Эта рыба нерестится только в одном месте в мире – в Саргассовом море. Затем нагуливает вес в пресноводных реках. Из-за строительства плотин и ГЭС на реках угорь не может самостоятельно заходить в водоемы Беларуси. До недавнего времени его личинки завозили из-за границы. С 1956 года было зарыблено 48 белорусских водоемов.

"С 2010 года существует запрет на продажу личинки угря в третьи страны, который принял Евросоюз. К сожалению, в настоящее время запрет не снят, мы не можем приобретать личинку угря. И поэтому пока мы пользуемся только теми ресурсами, которые у нас существуют", – пояснила Титова.

Ущерб на почти 1000 базовых

По оценкам белорусских ихтиологов, запасы этой ценной рыбы стремительно сокращаются, и уже через 5-10 лет она может исчезнуть. При этом угорь является самой желанной добычей браконьеров.

"5 мая в Витебской области Браславского района на озере Струсто гражданин 1987 года рождения был задержан с 13 угрями. Наловил их 5 ловушками. Вред, который причинен окружающей среде, составил 984 базовые величины. Следственным комитетом рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказала Титова. 

Решение проблемы по увеличению популяции угря специалисты видят только во взаимодействии с соседними государствами.

"В настоящее время разрабатываются трансграничные планы с нашими коллегами. С Литвой трансграничный план по Неману и трансграничный план с Латвией по Западной Двине. Предусматривает он, что на территории Евросоюза – Латвии и Литвы – угорь будет выпускаться и в дальнейшем к нам попадать", – резюмировала Титова.
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