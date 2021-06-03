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В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"

В Беларуси 3 июня зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт", говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
"На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения, 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - проинформировали в ведомстве, пишет interfax.by.

Там уточняется, что эта вакцина - это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2.

"Держатель регистрационного досье лекарственного препарата - РУ ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Срок действия государственной регистрации составляет 1 год", - проинформировали в ведомстве.

В соответствии с приказом министерства здравоохранения, эксперты центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно практических центров провели оценку материалов регистрационного досье, отмечается в сообщении.

"Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата. Вакцина "Спутник Лайт" – это однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Параметры иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки", - добавили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что "наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения данной вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к COVID-19".

"В рамках первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесённой инфекции COVID-19, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки вакциной "Спутник Лайт", - пояснили в Минздраве.

Профиль безопасности вакцины "Спутник Лайт" - стандартный для данного типа векторных вакцин, подчеркнули там.

"Вакцина основана на векторе аденовируса 26 типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины Спутник V. Принципиально важным является то, что применение этой вакцины позволит расширить объём вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19, а также вакцинировать лиц, уже перенесших COVID-19", - резюмировали в министерстве.
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