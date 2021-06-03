



Недавно в редакцию «Брестской газеты» обратилась читательница, которая от имени родителей попросила предать гласности очень серьезную проблему, которая, по ее словам, появилась в школах Бреста начиная с нового года – видимо, имеется в виду учебный год 2020-2021.





«Дети, начиная с 5-ого класса, стали курить электронные сигареты. Если бы это касалось только одной школы, возможно, я бы и не подымала этот вопрос. Но это происходит во всех школах. Учителя об этой проблеме прекрасно знают и все что они делают – это проводят беседы с детьми. Хотя прекрасно знают тех детей, которые это продают. Продажей занимаются дети 13 лет и старше. А многие родители тех детей, которые купили электронные сигареты, даже понятия не имеют, как они выглядят. А на звонок одному классному руководителю был получен ответ: «Школа этим вопросом занимается не будет». А родители бояться обращаться в милицию, поскольку опасаются нежелательных последствий для своих детей».





Вейпы – электронные сигареты, мини-кальяны. Устройства выглядят как маленькие коробочки с насадкой или длинные украшенные металлические цилиндры, а могут вовсе иметь эксклюзивный дизайн. Продаются также жидкости для заправки вейпов с различными ароматическими свойствами. В составе глицерин, пропиленгликоль и ароматические добавки. Одни наполнители содержат никотин, другие — нет, это указано на упаковке. Вейп похож на ингалятор: внутри него нагревается и закипает жидкость, в результате чего образуется пар для вдыхания.





«Верну, когда придешь с родителями»





Мы попробовали пообщаться на эту тему со знакомыми родителями школьников, чтобы узнать, действительно ли есть проблема, однако они лишь разводили руками – мол, их дети таким не занимаются. Лишь одна мама сказала, что был разговор с ребенком на эту тему и дочь-восьмиклассница рассказала, что деньги из копилки – 50 рублей – потратила на вейп. Купила электронную сигарету у мальчика из своей параллели. Курить вейп ребенку не понравилось и теперь девайс просто лежит дома и напоминает о выброшенных деньгах, которые можно было потратить с пользой.





«У нашего завуча по воспитательной работе уже целый склад этих вейпов, можно самой магазин открывать, – рассказала на условиях анонимности педагог одной из брестских школ. – Постоянно ловит детей с этими сигаретами. «Верну, когда придешь с родителями». Естественно, с родителями никто не приходит».





Случаи привлечения родителей к ответственности есть





В УВД Брестского облисполкома, куда мы обратились с официальном запросом, сообщили, что в этом году обращений от родителей и (или) учителей по случаям продажи электронных сигарет учащимся брестских школ, в том числе другими учениками, ни в Московский, ни в Ленинский РОВД не поступало.





Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф до 20 базовых за продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака несовершеннолетним (часть 4 статьи 13.11), за курения (в том числе вейпов) в запрещенных местах – штраф до четырех базовых. Вместе с тем административная ответственность в обоих случаях наступает с 16 лет.





Однако за это могут наказать родителей или тех, кто их заменяет – статья 10.3. (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей) КоАП предусматривает штраф до десяти базовых величин.





В милиции добавили, что в этом году администрации школ дважды сообщали в Московский РОВД о том, что на территории школы ученики курят электронные сигареты. Проводились проверки. В первом случае привлекли к ответственности родителей двух школьников, которым не исполнилось 16 лет. Во втором случае проверка на момент ответа еще не закончилась и процессуальное решение еще не было не принято.





Некоторые виды жидкостей для вейпа содержат никотин, влияние которого на организм хорошо изучено. Он замедляет развитие мозга подростков, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. Среди побочных эффектов от постоянного курения вейпа с безникотиновыми жидкостями – ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения.





Для реагирования на противоправные действия в отношении и со стороны несовершеннолетних гражданам в УВД посоветовали обращаться в территориальные органы внутренних дел.





«Проводится систематическая и последовательная профилактическая работа»





Отправляли мы запрос по поводу вейпов и в отдел по образованию Брестского горисполкома. Мы хотели узнать о том, сколько случаев курения школьниками электронных сигарет было зафиксировано на момент получения запроса, когда был зарегистрирован первый такой случай, каков минимальный возраст ребенка, которого «поймали» за курением электронной сигареты, и так далее – но эти вопросы остались без ответа.





Большую часть официального сообщения занимает информация о профилактической работе, которая проводится в школах «с целью недопущения и искоренения курения среди учащихся»:





– в планы работы учреждений образования включены воспитательные мероприятия по профилактике табакокурения;





– на информационных стендах, сайтах учреждений образования размещены тематические материалы антитабачной направленности, о способах преодоления табачной зависимости;





волонтерами «равного обучения» при поддержке специалистов социально-педагогической и психологической службы, разработаны и проводятся тренинговые занятий по вопросам табакокурения с учащимися 9—11 классов;





– учреждения образования возобновили сотрудничество с областным Центром наглядной профилактики. В рамках планов информационно образовательных мероприятий по профилактике пьянства, наркомании, табакокурении и токсикомании, в том числе по вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, в 2021 году (январь-май) только в Ленинском районе г. Бреста 382 учащихся 8-11 классов посетили 47 занятий-тренингов;





– в целях повышения уровня информированности учащихся о пагубных последствиях потребления табака, курительных смесей, использования электронных сигарет, приводящих к зависимости и ряду серьезных заболеваний, эффективности профилактической работы по снижений распространения табакокурения в рамках республиканских акций «Беларусь против табака», «Стоп-Табак», а также Всемирного дня некурения во всех учреждениях образования города проводятся профилактические, разъяснительные мероприятия по вопросам здорового образа жизни, профилактике никотиновой зависимости с привлечением к участию в них учащейся молодежи, педагогических работников и родителей.





Также в отделе по образованию нам сообщили, что школы занимаются вопросами организации и проведения профилактической работы и формирования здорового образа жизни у обучающихся: «Вопросы выявления и фиксирования фактов продажи, курения учащимися, в том числе и электронных сигарет, административной ответственности несовершеннолетних и их родителей находятся в компетенции правоохранительных органов».



