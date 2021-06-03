



По словам местных, приехали сначала минские, а потом брестские силовики. «Сегодня Жабинка напоминает оккупированный город», – говорят собеседники. Они соглашаются разговаривать с журналистами только анонимно, передает Белсат.





ТАКИХ РЕПРЕССИЙ ГОРОД НЕ ВИДЕЛ





– Ситуация в Жабинке очень напряженная, уже две недели мы живем на осадном положении. Можно говорить минимум о 50 задержаниях, обысках. Люди боятся об этом говорить, но репрессии, которых не видел наш город, не прекращаются. Это месть нам за все эти месяцы, – рассказывает жительница Жабинки.





Другая собеседница, которая всю жизнь здесь прожила, тоже говорит, что никогда такого не видела:





– Сегодня Жабинка напоминает оккупированный город: утром выхожу на балкон, и первое, что вижу, – это милицейская машина. Если пройти по городу, за полчаса минимум три раза можно увидеть их машины. Они демонстративно гоняют, чтобы нас запугать, чтобы мы сдались.





Надпись в Жабинке. Фото: читатели «Белсата»





Женщина воспринимает последние события как месть за то, что в городе происходило с августа по май. По ее словам, 9 августа все думали, что основные события будут в Бресте, никто не ожидал, что в Жабинке много людей ночью будет стоять возле райисполкома и требовать показать результаты выборов. Вызвали силовиков, и под их охраной членов избирательной комиссии вывезли. Люди разошлись, но только для того, чтобы на следующий день выйти в еще большем количестве.





Колонна в Жабинке. 27 сентября. Фото: читатели «Белсата»





– Даже те, кто раньше не высказывал никакой политической позиции, вышли к площади. И тогда в Жабинке начался настоящий трэш. После мирных переговоров людей пустили на площадь, но это была ловушка: людей на площади взяли в кольцо, начали применять дубинки, светошумовые гранаты, одного парня ранили в грудь, – рассказывает женщина.









Власти давали отчет





Но люди только возмутились и, несмотря на репрессии, не сдались. По рассказам, которые сейчас кажутся невероятными, через несколько дней местная милиция уже дарила женщинам цветы и просила прощения, но «люди не простили и приходили к дому руководителя милиции, требовали, чтобы он выходил. Тот был вынужден скрываться, а потомт– менять работу».





Местные рассказывают и более щемящие детали о дальнейшей судьбе бывшего начальника местной милиции, который сейчас работает главой Хмелевского сельского исполнительного комитета. Якобы уже при новой должности бывший главный жабинковский милиционер «пришел в баню, и люди рядом с ним мыться не стали, тот все понял и ушел сам».





– Он решал, что если он больше не милиционер, то страница перевернута, но нет – люди все помнят, – рассказал «Белсату» один из местных жителей.





Рассказывают здесь и другие истории, в которые тоже сейчас сложно поверить.





– В августе работники сахарного завода призвали местные власти к ответу. Прошли через весь город, пришли к местной администрации, и те отчитывались перед людьми. Может, такого не было нигде в стране. Тогда люди собрали 800 подписей и требовали отставки местных властей, – говорит собеседник.





Вот той «слабины», по мнению местных, власти и милиция не простили людей, и с сентября начались репрессии, которые набрали силу в мае.





Убрали скамейки, чтобы люди не могли собираться





Но жители Жабинки явно гордятся собой.





– Активный город, много активных людей, которые в разных формах, доступных сегодня, выражают протест. Ясно, что кто-то уехал, кто-то притаился. Но люди не простили всего, что сделали власти: от репрессий до убийства нашего земляка Геннадия Шутова, – отмечает местная жительница.





Друзья Геннадия Шутова возле Жабинковского райисполкома в день похорон. Фото: Белсат





Убийство Геннадия Шутова в мирное время из табельного оружия «защитники Отечества» стало еще одним крестиком на власти для жабинковцев.





На новую высоту репрессии поднялись после дерзкой акции в середине мая: тогда на одной из свалок Жабинки появились портреты Лукашенко, некоторые из них были испачканы фекалиями.





Портрет Лукашенко на свалке в Жабинке. Фото: читатели «Белсата»





Местная жительница отмечает, что сейчас город не похож на себя, он затаился, чтобы переждать это мрачное время:





– Сейчас в Жабинке царит атмосфера страха: люди угнетены, запуганы, стараются не высовываться. Это общий фон обывательский, но есть люди, которые много через что прошли: репрессии, избиения, обыски, ИВС… Они пойдут до конца, их невозможно остановить, разве можно убить, как Шутова. Это небольшая часть, но она есть, и они себя еще покажут.





При этом власти делают все, чтобы люди не могли собираться и объединяться.





– Раньше на главной площади тусовалась молодежь, люди отдыхали, расслаблялись, праздники проводились. Сейчас она пуста, оттуда убрали скамейки, чтобы люди не могли там собираться, хотя и сами люди не хотят идти на площадь: для большинства это место террора. Замечу, что по всему городу убрали тумбы для объявлений, так как там была информация, которая сильно не нравилась властям,– отмечает местная жительница.





Официальная версия





2 мая брестская милиция объяснила массовые облавы в городе. По данным МВД, в Жабинке за «деструктивную деятельность» задержали 12 человек. Оперативники Брестского областного управления ГУБОПиКа разоблачили группу протестующих возрастом от 17 до 46 лет.





Четверо из них стали подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление президента и издевательство над флагом. На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции. Все задержанные – жители города и района, некоторые якобы представляют околофутбольное фанатское движение.





Акция в Жабинке. Фото: читатели «Белсата»





По информации ГУБОПиКа, этих людей проверяют на причастность к вандализму и хулиганству в Жабинковском районе: порче фасадов зданий и сооружений, камер видеонаблюдения и поджога торговых павильонов. Во время обысков у задержанных обнаружили незарегистрированную и болельщицкую атрибутику, пневматическую винтовку, два газовых пистолета, электрошокер, ленту из гвоздей и проволоки, квадрокоптер, а также, что интересно, униформу МЧС и МВД.





Кстати, в Жабинке нет футбольного клуба.



