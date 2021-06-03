В сети собирают подписи, чтобы открыть наземные границы Беларуси

Официальная причина ограничений - в целях предупреждения распространения коронавируса в стране, пишет Автобизнес. Сейчас в связи с известными событиями стало непросто и вылететь из страны по некоторым направлениям. Коснулось это и многих дальнобойщиков, которые работают в Европе - они ломают голову, как им прибыть к месту работы. В Сети собирают подписи под петицией с просьбой открыть сухопутные границы РБ для свободного перемещения.





"Согласно официальной статистике Минздрава в Республике Беларусь стабильно снижается количество заражённых COVID-19. Во всем мире идет масштабная вакцинация от вируса. Цивилизованные страны снимают ранее введенные ограничения, возвращаются к нормальной жизни.





Ограничение на выезд из Беларуси в этом случает выглядит странно и нелогично, - говорится в петиции. - Граждане Беларуси имеют право на свободу перемещения и выбора места жительства. Многие из нас работают и учатся за пределами страны. Выезжающие и не планирующие возвращаться сюда люди явно не представляют для страны никакой эпидемиологической угрозы (в нашей стране для этого предусмотрены карантин, самоизоляция).





Постановление Совмина от 07.12.2020 №705 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. N208 и от 30 октября 2020 г. N624" в такой ситуации выглядит надуманным и искусственным. В 2021 году оно выглядит как нарушение основ Конституции и прав человека.





Категории граждан, которым выезд разрешён, очень ограничены.





Получить подтверждение основания для выезда многим просто невозможно. К примеру, вы устроились на работу в Германию. С вами заключается трудовой договор и высылается на электронную почту. ГПК требует нотариальный перевод договора. Получить его невозможно. Трудовой договор с печатью (нотариальный перевод делается только при наличии печати) вы сможете получить только в первый рабочий день. Более того, в Германии печать на договоре не ставится. При этом человек, уезжающий на работу в ЕС, еще до момента выхода на работу будет зарегистрирован в Комитете по трудоустройству. Достоверность документов в таком случае проверяют консульства при выдаче рабочих виз, не доверять им нет оснований. Такие проверки не входят в сферу компетентности ГПК.





Также стоит отметить "человечность" вышеуказанного законодательного акта, который запрещает членам семьи, временно живущим в разных странах, воссоединиться. Уже зарегистрированы случаи, когда одного из членов семьи "разворачивали" на границе при отсутствии постоянного вида на жительство. Хотелось бы узнать, как воссоединиться семье, где один супруг уехал раньше другого?





При этом глава государства отметил, что летом 2021 граждане нашей страны смогут отдохнуть в Крыму, на курортах Краснодарского края. Если снимаются ограничительные меры для одного направления, логично сделать то же самое и для другого.





Стоит отметить, что внутри страны Covid-19 у ни у кого не вызывает такого ужаса. В стране массово прошли "линейки", выпускные в детских садах и родительские собрания, явка на последние была обязательной. На ряде предприятий, к примеру, "Гродно Азот" снижаются ограничительные меры.





Мы просим: немедленно снять запрет на свободный выезд из Республики Беларусь".





Обращение планируется направить в Совет Министров РБ.