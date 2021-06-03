По информации УВД, осенью 2020 года в протестных телеграм-каналах начали размещать персональные данные о гомельских милиционерах. «Было очевидно, что сведения сливает человек, который не понаслышке знает милицейскую деятельность, вероятнее всего, кто-то из бывших. Но круг возможных подозреваемых был настолько широк, что потребовались месяцы кропотливой оперативной работы во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, чтобы найти предателя», – отмечается в пресс-релизе, пишет Белсат.





Было возбуждено уголовное дело за «распространение сведений о частной жизни милиционеров». В мае при силовой поддержке ОМОНа был задержан 30-летний Владимир Кашко. Согласно пресс-релизу, в свое время Кашко три месяца проработал в Департаменте охраны МВД и еще четыре года в патрульно-постовой службе. Он был уволен якобы за поступок, «несовместимый с дальнейшим прохождением службы». С конца 2019 года он нигде не работал, утверждают в УВД.





Кашко слил в протестные телеграм-каналы личные данные о более чем 20 бывших коллегах.





«В переписке с администраторами каналов он обсуждал не только публикацию данных, но и возможность бегства из страны», – утверждают в милиции.





В настоящее время потерпевшими по уголовному делу проходят 12 милиционеров. Они уже заявили материальные иски на общую сумму в почти 25 000 рублей.













Уже традиционно милиция опубликовала видео, где задержанный извиняется на камеру, находясь при этом за решеткой. «Пусть моя история послужит примером действующим сотрудникам милиции», – также говорит он.





ИИ/МВ belsat.eu





Теги: Гомель ГУБОПиК милиция репрессии-2020