Хирурга Сергея Бровко арестовали на 30 суток





Как сообщает телеграм-канал @viasnanazirae, вечером 2 июня в парке Тивали в Минске милиция задержала не менее десяти человек. В протоколах написали, что протестующие "аплодировали и кричали лозунги", передает e uroradio.fm





3 июня дела задержанных рассматривались в суде Фрунзенского района. Судили и 31-летнего хирурга Сергея Бровко.





Свою вину он не признал. Дело рассматривала судья Мария Ерохина. Бровко рассказал, что продал свою квартиру и должен был срочно уехать. Но возле парка Тивали увидел знакомых и подошел к ним поговорить. Тогда и появилась милиция.





Судья поинтересовалась, куда будет переезжать Бровко. "Переезжаю в Новую Боровую", — ответил он.





"Ясно, можете дальше не продолжать. Позиция ваша суду понятна", — заявила Ерохина и арестовала хирурга.





В январе этого года Сергея Бровко задерживали сотрудники ГУБОПиК. Он отбывал 15-дневный арест.