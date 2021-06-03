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Неужели? В этом году цена на платное образование повышаться не будет

Повышать стоимость образования студентам-платникам в этом году не планируется

Об этом заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

"Для тех, кто поступает на первый курс в этом году, сохранены размеры платы, которые установлены ранее", - сказал он.

Касперович отметил, что в структуре платного образования самую главную статью расходов занимает оплата труда преподавателей. Растет зарплата - происходят корректировки в стоимости обучения.

Напомним, в апреле МАРТ опубликовал прогноз по росту цен на ряд товаров и услуг на 2021 год. Согласно документу, в третьем квартале в Беларуси высшее и средне-специальное образование подорожает на 10%.

Самые дорогие специальности в Беларуси

Сергей Касперович подчеркнул, что Минобразования не ведет рейтинг специальностей с точки зрения ценового фактора, поскольку в этом потребностей нет. Однако есть специальности в вузах, где студенты платят больше остальных.

"Средняя стоимость года обучения при получении высшего образования в Беларуси колеблется от трех до четырех тысяч белорусских рублей, где-то выше. Это медицинские специальности, правоведение и иные - выше четырех тысяч в год", - пояснил он.

Сотрудник ведомства не исключает: возможно, в будущем в Беларуси появятся и более дорогие специальности, исходя из того, что они могут быть материалоемкими. 


Также, по его словам, дорогой станет подготовка пилотов, первый набор которых в этом году проведет Белорусская академия авиации. Ранее сообщалось, что подготовка гражданских летчиков в нашей стране может составить 73 тысячи долларов.

"Данная специальность будет весьма затратной, и реальные цифры мы увидим, когда начнется процесс подготовки. Тогда будут видны фактические расходы", - подытожил Касперович.
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