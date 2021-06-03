БЖД запускает новый поезд из Полоцка в Москву

С 10 июня 2021 года возобновляется курсирование поезда № 39/40 Полоцк – Москва, формирования Белорусской железной дороги, сообщает официальный сайт Белоруской железной дороги.





Из Полоцка поезд будет отправляться в 18:30, а в Москву он будет прибывать в 5:43 утра. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23:37 и прибывать в Полоцк в 10:30. Поезд будет курсировать ежедневно.





Комсомолка ” посмотрела цены на билеты. Плацкарт стоит 88 рублей, купе – 172 рубля.





Также поезд № 302/301 Минск/Гомель – Адлер формирования БЖД с 11 июня по 11 сентября 2021 года увеличивает периодичность курсирования. Поезд отправлением из Минска с 11 июня 2021 года, а из Адлера с 13 июня будет курсировать через день.







