+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

БЖД запускает новый поезд из Полоцка в Москву

А еще увеличивается периодичность курсирования поезда из Минска в Адлер

С 10 июня 2021 года возобновляется курсирование поезда № 39/40 Полоцк – Москва, формирования Белорусской железной дороги, сообщает официальный сайт Белоруской железной дороги. 

Из Полоцка поезд будет отправляться в 18:30, а в Москву он будет прибывать в 5:43 утра. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23:37 и прибывать в Полоцк в 10:30. Поезд будет курсировать ежедневно.

Комсомолка” посмотрела цены на билеты. Плацкарт стоит 88 рублей, купе – 172 рубля.

Также поезд № 302/301 Минск/Гомель – Адлер формирования БЖД с 11 июня по 11 сентября 2021 года увеличивает периодичность курсирования. Поезд отправлением из Минска с 11 июня 2021 года, а из Адлера с 13 июня будет курсировать через день.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]