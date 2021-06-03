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Преступление и наказание – беларуский вариант

Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский дорого бы отдал за то, чтобы иметь в своем распоряжении нынешнюю беларускую реальность, считает главред "Ежедневника" Сергей Сацук.

Преступление и наказание – беларуский вариант
«Преступление и наказание» Достоевского по своей сути просто заставило читателей задуматься над нравственными рамками человека и над тем, когда позволительно, а когда нет их перейти. Без привязки к законам конкретной страны. 

Есть Раскольников, есть проблема, которую нужно решить, и он ее решает тем способом, который считает для себя приемлемым. Опять же без привязки к законам и не ограничивая себя какими-то нравственными рамками.

Вроде совершенно простой сюжет заставляет всерьез задуматься над тем, что все же позволено человеку, а что нет. Опять же без привязки к конкретному закону, конкретной страны.

Сегодняшняя реальность Беларуси ставит перед людьми куда более серьезный нравственный выбор. В который раз повторю, без привязки к закону. Законы пишут вполне конкретные люди под вполне конкретных людей и под конкретные задачи. А вот нравственный выбор, который мы делаем каждый день, он привязан только к нам. И он останется с нами на всю жизнь. 

И тут не важно, по закону мы действуем, или нет, по указанию кого-то сверху или по собственному порыву. Именно нравственный выбор, а не закон определяет то, как мы дальше будем жить - спокойно или терзаясь муками совести.

Я прошу прошения за столь длинное вступление, но сегодня я каждый день вспоминаю «Преступление и наказание» Достоевского. Буквально каждая новость заставляет осмысливать происходящее именно через призму этого бессмертного произведения. 

Дело портала tut.by, по которому за решеткой находятся 15 «особо опасных преступников». Дело Тихановского, дело Степана Латыпова, дело о лазерных указках, дело минчанки, которая выселила из своей квартиры помощника прокурора… 

Господи, сколько же этих нелепых дел. О таком не могли помыслить даже во времена Достоевского, когда о правах человека никто даже не вспоминал.

Вот взять, к примеру, дело о лазерных указках, по которому вот-вот самый справедливый белорусский суд вынесет решение. Суть дела совершенно проста и очевидна для нравственного выбора. Одни люди, вооруженные огнестрельным оружием, имели явное намерение стрелять в других, не вооруженных людей. По приказу, конечно же, о нравственном выборе им не пристало задумываться.

И вот нашлись какие-то активисты, которые, переживая, что от стрельбы могут пострадать и даже погибнуть люди (в итоге именно так и получилось), решили при помощи лазерных указок помешать расстреливать мирный народ. Получилось или нет – это другой вопрос. 

Если разобраться в сути, то подсудимые фактически бросились на амбразуру своей грудью, чтобы помешать убивать других людей. Важно заметить, что замысел был не взорвать, не поджечь амбразуру, а именно помешать прицельному огню по людям, не причиняя при этом вреда тем, кто намеревался стрелять.

Одни собирались стрелять в людей, другие решили этому помешать. Ни во времена Достоевского, ни во времена Великой отечественной войны, на которую так любит ссылаться в последнее время беларуская власть, ни у кого не возникло бы и доли сомнений относительно того, где преступники, а где герои. Нравственный выбор, без привязки к конкретному закону был бы очевиден.

Вот скоро будут судить минчанку, которая выселила из своей квартиры помощника прокурора. Помощница поддерживала обвинение по многим политическим делам, в том числе по делу, по которому двух журналисток осудили только за то, что они выполняли свою работу и вели репортаж с места событий. 

Помощник прокурора сделала свой моральный выбор, хозяйка квартиры – свой. Она не захотела сдавать квартиру человеку, который отправляет за решетку других людей - за их взгляды или за их работу. Опять же важно отметить, что на момент расторжения договора аренды, помощник прокурора даже не нашлась, что ответить и подписала расторжение договора по взаимному согласию. 

Не такая уж проблема – снять квартиру в Минске. Но вот, вернувшись на работу, она, видимо, взглянула на ситуацию с другой стороны и… был тут же запущен репрессивный механизм.

Опять же, во времена Достоевского ни у кого не возникло бы никаких сомнений, где в этой истории преступник и кто заслуживает наказания. Но сейчас другие времена и другие законы.

Или взять и вписать в канву любого романа историю доведения до самоубийства Степана Латыпова, без привязки к какой-то реальности и каким-то законам.  Даже школьники, прочитав роман, легко бы определили, где там отрицательные персонажи, а где - положительные. Даже советские школьники, тем более советские школьники. 

Гениальность Достоевского как раз в том и заключается, что он заставил читателей задуматься в казалось бы совершенно простой и очевидной ситуации. Вот убийца, вот жертва, и даже не одна. Что тут еще думать? Но всегда есть над чем подумать, если блюсти не только законы, но и нравственную сторону.

В свое время именно Достоевский подвигнул меня написать роман «Спецподразделение Чистки» (был опубликован в 1998 году) и взглянуть на нравственный выбор через призму тех, кто отдает приказы, и кто их выполняет. Но куда мне тягаться с Достоевским! 

Хотя, если кому интересно, можно в интернете найти и почитать. Оценивая сегодняшние события в Беларуси, я понимаю, каким наивным тогда был. Оказывается, можно жить, отдавать и выполнять приказы, вовсе не делая никакого нравственного выбора. 

Иначе я не представляю, как спится всем этим людям…
Сергей Сацук, ej.by
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