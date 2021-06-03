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Иногда у МВД остается время и на мелких взяточников

Если еще год-два тому МВД чуть ли не ежедневно рапортовало о задержании чиновников-взяточников, то сейчас из-за огромного количества политических дел ведомству реальными преступниками заниматься некогда.


Редчайший в последнее время случай - главу райпо обвинили в получении взятки.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего председателя правления Могилевского райпо. Мужчина обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, председатель договорился с помощником руководителя одного из предприятий, поставлявших мясо-молочную продукцию. Мужчина потребовал откат в размере 5% от суммы сделки. В итоге с мая 2020 по февраля 2021 года председатель получил более 6,5 тыс. рублей.

Председателю райпо предъявлено обвинение по ч.1. ст 430 УК. Он находится под стражей. Мужчина вину не признал.

Директору организации и его помощнику предъявлено обвинение по ч.1 ст.431 за дачу взятки. Они находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщает СК.
"Белорусский партизан"
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