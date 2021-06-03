Число заражений COVID-19 в мире превысило 171,6 млн

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 691 тыс. 552 человек, пишет interfax.by





В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлены суммарно 33 млн 307 тыс. 63 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 595 тыс. 825.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 441 тыс. 986, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 337 тыс. 989.





На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 16 млн 720 тыс. 81 заболевший, из них умерли 467 тыс. 706 человек.

