Число заражений COVID-19 в мире превысило 171,6 млн
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 171 млн 675 тыс. 856, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 691 тыс. 552 человек, пишет interfax.by
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлены суммарно 33 млн 307 тыс. 63 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 595 тыс. 825.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 441 тыс. 986, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 337 тыс. 989.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 16 млн 720 тыс. 81 заболевший, из них умерли 467 тыс. 706 человек.
10:14 03/06/2021
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