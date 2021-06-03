Литва: белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции

Эту проблему 31 мая обсуждали на заседании парламентского Комитета Литвы по нацбезопасности и обороне. Глава СОГГ Рустам Любаев отметил, что общение с белорусскими коллегами - дело непростое.





"Если 21 числа у нас еще были какие-то надежды на установку рабочих контактов, то сейчас после всех политических событий мы видим, что нам не удастся это сделать. Белорусские пограничники не реагируют на наши инциденты – когда им предъявляют веские доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт", – рассказал Любаев.





Он показал членам комитета видео, на котором зафиксировано, как белорусские пограничники пытаются скрыть факт незаконного пересечения границы. СОГГ поделилось этим видео и с Delfi.





"Там, где была задержана группа нелегальных мигрантов, вскоре после нарушения показались белорусские пограничники, которые убрали следы, чтобы скрыть факт пересечения границы. Когда уполномоченное лицо сообщило о нарушении и попросило приехать, чтобы зафиксировать этот факт, белорусские коллеги отказались это делать и не признали факт незаконного пересечения границы", – сказал Любаев.







