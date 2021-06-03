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Литва: белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции

В Литве заявили, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции. И ссылаются на статистику: по сравнению с прошлым годом нелегальных мигрантов из Беларуси стало вдвое больше.



Литва: белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции
Эту проблему 31 мая обсуждали на заседании парламентского Комитета Литвы по нацбезопасности и обороне. Глава СОГГ Рустам Любаев отметил, что общение с белорусскими коллегами - дело непростое. 

"Если 21 числа у нас еще были какие-то надежды на установку рабочих контактов, то сейчас после всех политических событий мы видим, что нам не удастся это сделать. Белорусские пограничники не реагируют на наши инциденты – когда им предъявляют веские доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт", – рассказал Любаев. 

Он показал членам комитета видео, на котором зафиксировано, как белорусские пограничники пытаются скрыть факт незаконного пересечения границы. СОГГ поделилось этим видео и с Delfi. 

"Там, где была задержана группа нелегальных мигрантов, вскоре после нарушения показались белорусские пограничники, которые убрали следы, чтобы скрыть факт пересечения границы. Когда уполномоченное лицо сообщило о нарушении и попросило приехать, чтобы зафиксировать этот факт, белорусские коллеги отказались это делать и не признали факт незаконного пересечения границы", – сказал Любаев. 


По его словам, больше всего нарушений фиксируют в районе Девянишкской петли. 
"Всего на данный момент задержали 52 граждан Ирака и 20 граждан Ирана. А также граждан Сирии и Турции", – заметил Любаев. 

Немало нарушений фиксируют и на территории Тверечской заставы. Там задержан 41 гражданин Ирака. 

Любаев заметил, что похожие данные фиксирует и Польша, Латвия пока с такими проблемами не сталкивается.

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