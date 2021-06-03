На детской площадке во дворе одного из домов в районе станции метро «Грушевка», где обычно гуляют дети из частного детсада «Ежевика», во вторник был праздник. Внезапно туда приехала милиция. В итоге муж аниматора, которая проводила там шоу мыльных пузырей, оказался в РУВД.





О том, что случилось на одной из дворовых детских площадок в районе метро "Грушевка", нам рассказали жильцы дома, в котором расположен детский сад «Ежевика».





— Это частный детский сад. Он находится в жилом доме. Окна моей квартиры выходят как раз во двор, на детскую площадку, куда выходят играть дети из этого детсада. В этот раз они, как обычно, туда вышли. Там был праздник в честь первого дня лета и Дня защиты детей — играла музыка, возможно, была фотосессия, — рассказал нам житель дома, расположенного рядом с площадкой. — Я немного отвлекся, поэтому не видел, что происходило дальше. Но спустя некоторое время в дворовом чате написали, что кто-то вызвал милицию и на праздник приехали силовики. Также в чате появились фотографии, где видно, что милиция действительно приезжала. Когда посмотрел в окно, на площадке никого уже не было.





Еще один очевидец сообщил, «что во дворе на Грушевке дети с воспитателем из детского сада и аниматором отмечали первый день лета. Приехала милиция в сопровождении людей в гражданке и в масках. Всех разогнали».





— Вероятно, происходящее приняли за несанкционированное массовое мероприятие. Позже соседи говорили, что там даже кого-то задержали за бело-красно-белые ленточки, которые якобы были на детской площадке, — рассказал нам местный житель.





Жители близлежащих домов также сообщили, что на детском празднике была аниматор. А задержанный, про которого нам говорили, — это ее муж.





TUT.BY связался с организатором шоу мыльных пузырей Еленой. Она подтвердила информацию о задержании ее мужа и рассказала, как все было.





— Накануне руководитель детского сада «Ежевика» позвонила и пригласила меня порадовать деток мыльными пузырями в честь 1 июня, — рассказывает Елена. — Так как у мужа был выходной, он решил мне помочь. Мы взяли с собой и нашего ребенка, чтобы после шоу вместе поехать в Ботанический сад.





Шоу мыльных пузырей должно было начаться в 13.00. По словам Елены, они с супругом приехали в детский сад в 10.30, чтобы успеть подготовиться.





— Погода была нормальная, поэтому мы с руководительницей «Ежевики» решили провести все на улице. Она мне показала, где площадка, на которой детки из садика гуляют. Мы подъехали к ней, выгрузили реквизит. Муж помог мне все это донести до нужного места.





Как говорит Елена, они с супругом сразу заметили, что площадка, где планировалось мероприятие, «была вся красиво украшена красно-белыми ленточками. Их было очень много: на скамейках, на горке — везде».





— Я осталась на площадке разбираться с реквизитом, а муж с ребенком пошли в магазин. Вскоре они вернулись. Я к тому времени уже подготовилась. Муж оставил ребенка со мной на площадке, а сам пошел в машину — ждать, когда закончится представление, — продолжает собеседница. — Вдруг рядом с площадкой появилась машина милиции. Она медленно объехала ее вокруг. Тут из детского сада высыпали дети, и я начала программу. Краем глаза я видела, что возле машины, где сидел мой муж, стали два милиционера. К мужу не подходили.





Когда программа закончилась и дети стали расходиться с площадки, по словам девушки, к ней подошел муж и сказал, что его забирают в милицию.





— Якобы поступило сообщение, что человек из нашей машины развешивал ленточки на площадке, — говорит Елена. — Его увезли, а мы с ребенком собрали реквизит и поехали в Московское РУВД. Меня, конечно, туда не пустили. Мы ждали мужа под дверью. Через два часа его выпустили с предупреждением, так как в его телефоне были найдены подписки на какие-то экстремистские телеграм-каналы. В милиции мужу сказали, что им поступил сигнал про парня с девушкой, которые развешивали на детской площадке ленточки. Но ко мне никто не подходил и ничего не предъявлял.

Мы действительно не имеем отношения ни к каким ленточкам.



