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EASA выпустило директиву об избегании воздушного пространства Беларуси

Цель директивы заключается в «снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей».

 
Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA) выпустило директиву об избегании воздушного пространства Беларуси.

В директиве призывают государства EASA обязать национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.
 
Цель директивы заключается в «снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в воздушном пространстве Беларуси» после инцидента с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.

«Обстоятельства, связанные с этой акцией, заставляют серьезно сомневаться в уважении Беларусью правил международной гражданской авиации и свидетельствуют о злоупотреблении аэронавигационными процедурами со стороны белорусских властей. По сути это нарушение принципов взаимного доверия, лежащих в основе международной гражданской авиации», — говорится в директиве.

Документ будут пересматривать по мере необходимости с интервалом не более месяца.
Ex-press.by
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