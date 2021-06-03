Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA) выпустило директиву об избегании воздушного пространства Беларуси.





В директиве призывают государства EASA обязать национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Цель директивы заключается в «снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в воздушном пространстве Беларуси» после инцидента с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.





«Обстоятельства, связанные с этой акцией, заставляют серьезно сомневаться в уважении Беларусью правил международной гражданской авиации и свидетельствуют о злоупотреблении аэронавигационными процедурами со стороны белорусских властей. По сути это нарушение принципов взаимного доверия, лежащих в основе международной гражданской авиации», — говорится в директиве.





Документ будут пересматривать по мере необходимости с интервалом не более месяца.