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На каких заболеваниях чаще всего специализируются белорусские медцентры?

Как в Беларуси развивается частный медицинский бизнес и какой? Ответу на эти вопросы частично посвящен «Обзор рынка платных медицинских услуг Республики Беларусь (май 2021)».

На каких заболеваниях чаще всего специализируются белорусские медцентры?
Данное исследование подготовлено Аналитиками рейтингового агентства BIK Ratings и инвестиционно-консалтинговой компании ASER.  

Thinktanks.by представляет выдержки из данного исследования, посвященные специализации белорусских медцентров, с комментариями об инвестиционной привлекательности той или иной сферы.

Офтальмология

В Беларуси около 20 частных медицинских центров, оснащенных новейшим оборудованием и являющихся ведущими в области офтальмологии.

Большинство данных учреждений находится в Минске, а в областных городах действуют 1-2 частные клиники. Присутствуют медицинские центры, которые представлены в качестве сетевых клиник и располагаются в разных городах или имеют несколько точек в крупном городе.

Существует несколько сетевых центров, самые крупные из них – «ЛОДЭ» (в Минске, Гродно, Бресте); «Новое зрение» (во всех областных городах, кроме Гомеля). В областных городах действуют свои частные медицинские центры: ОДО «Семья и здоровье», «Медея» в Гомеле; «Центр микрохирургии глаза Макарчука», «Новамед» в Бресте; центр «Анискевич» в Витебске. Как уже было сказано, основные игроки действуют в Минске: «Альфамед», «Нордин», «Оптимед», «Вока» и т.д. Они занимают около 80% рынка платных медицинских услуг по офтальмологии. Развитие данного направления медицины наиболее перспективно для областных городов.

Пластическая хирургия

На территории Беларуси представлено свыше 40 медицинских (государственных и частных) учреждений, которые оказывают услуги в области пластической хирургии. Приблизительно 2/3 медучреждений приходится на частные медицинские центры, большинство которых располагается в Минске. Многие клиники не ограничены одной точкой предоставления услуг, многие центры являются сетевыми, а их отделения располагаются в разных частях города. Остальные 30% медицинских центров, оказывающие пластические услуги, являются государственными медцентрами, клиниками, больницами, которые расположены во всех областных городах и в Минске. Практически все государственные и частные медцентры в области пластики расположены в Минске, и только 10-15% – в других крупных городах.

В Беларуси представлены медучреждения, которые специализируются в основном на услугах пластической хирургии. Таких учреждение не много, и они находятся практически в каждом областном центре, за исключением Витебска и Могилева. В исследовании названо 9 таких структур.

При этом в работе отмечается, что на территории Беларуси расположено примерно 7 узкоспециализированных медицинских учреждений, которые ограничиваются исключительно услугами пластической хирургии. Данная ситуация располагает к тому, чтобы активнее привлекать инвесторов с целью открытия новых медицинских центров пластической хирургии.

Диагностика

На территории Беларуси представлено свыше 40 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области диагностики. К данным услугам относятся такие услуги, как УД, УЗИ, ЭЭГ, МРТ, КТ, ОЭКТ, ЭИ и др. Многие центры имеют 2-3 точки, являясь сетевыми центрами. Приблизительно 2/3 частных медицинских центров расположены в городе Минске, остальные 30% – в крупных областных городах.

В Беларуси на данный момент представлено приблизительно 10 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области МРТ. Услуга «компьютерная томография» представлена только в «ЛОДЭ» (среди частных центров). В медицинском центре «ДокторЛОР» оказываются услуги исключительно в направлении отоларингологии.

Также в Беларуси представлены медучреждения, которые специализируются исключительно на услугах в области диагностики.

Таких учреждение немного: 2 в Минске, 1 в Гомеле. Можно сделать вывод, что в Беларуси расположено мало узкоспециализированных медицинских учреждений, которые занимаются исключительно диагностикой. Помимо привычных услуг в области диагностики: УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, МРТ, можно выделить также услуги в направлениях офтальмологии, проктологии, гинекологии, дерматологии и урологии.


Анализы

Лабораторная диагностика – исследования тканей человека на специальном оборудовании. В Беларуси около 50 частных медицинских центров, в которых действуют свои лаборатории для взятия анализов или предоставляются услуги по забору анализов и дальнейшей передаче их в другие лаборатории. Большая половина частных медицинских центров размещается в Минске, остальные - в областных городах, где действует по 4-6 частных клиник.

Можно отметить, что центры, предоставляющие данный пакет услуг, в большинстве являются сетевыми, то есть размещают свои точки в разных городах, или лабораториями, поскольку взятие анализов и их исследование требуют высоких затрат (оборудование, препараты, хранение, диагностика). Например, некоторые центры из-за этого имеют общую лабораторию или передают анализы в более крупные центры.

В каждом областном городе имеется как минимум 2 точки крупных сетевых центров и несколько своих частных клиник. Как уже было упомянуто, в областных городах действуют свои частные медицинские центры. Однако крупных медицинских центров по данному направлению действует больше в Минске: «Гемотест», «Биомедика», «МедЭкс-Лаб», «Грантимед» и т.д. Они занимают около 73% рынка платных медицинских услуг по проведению лабораторных анализов. Поэтому открытие частных центров или даже центров, специализирующихся только на исследовании анализов, перспективно для областных городов, поскольку в столице существует высокая конкуренция.

В Беларуси действуют платные медицинские центры, которые либо специализируются исключительно на услугах в области анализов, либо совмещают специализацию с несколькими дополнительными направлениями. Однако такие центры делятся на центры со своими лабораториями и те, которые работают совместно с крупными центрами и предлагают услугу лишь по забору анализов.

Гинекология

В Беларуси действует свыше 70 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области гинекологии. Большинство таких центров находится в Минске: «Санте», «Неомедикал», «Нордин». Они занимают около 70% рынка платных медицинских услуг в области гинекологии. Следует отметить, что по данному направлению действуют и крупные сетевые частные медицинские клиники, которые имеют несколько точек в областных городах. Остальные частные клиники действуют только в областных городах.

Можно заметить, что такое направление, как гинекология, часто встречается в крупных медицинских центрах среди большого количества других направлений. В областных городах действуют такие центры, которые специализируются исключительно на гинекологии (часто можно встретить клиники, где будут оказываться услуги по гинекологии и урологии вместе). Другими словами, данная ниша на рынке имеет большую конкуренцию, но видится перспективной.

Дерматология

На территории Беларуси представлено свыше 35 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области дерматологии. В основном медцентры находятся в Минске (приблизительно 2/3 центров). Остальные центры приходятся на крупные областные города.

В Беларуси отсутствуют медицинские центры, которые бы специализировались исключительно на услугах в области дерматологии. Обычно данная услуга присутствует в медучреждениях, где оказывается медицинская помощь в области урологии, гинекологии, андрологии и в других схожих направлениях.

Урология

На территории Беларуси представлено свыше 40 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области урологии. Большинство данных медцентров находится в Минске (приблизительно 67%). Остальные 33% приходятся на крупные областные города.

Крупные частные медицинские центры, которые оказывают урологические услуги: «ЛОДЭ», «Альфамед», «Новый лекарь», «Санте», «Эстемед», «Терра медика», «Окомедсон», «Эксана», «Медавеню», «ГрантиМед», «МедАвеню» и др.

В Беларуси нет частных медицинских центров, которые бы специализировались исключительно на услугах уролога, т.к. данное направление представлено в каждом крупном центре. Поэтому целесообразно открывать новые центры, которые бы предоставляли исключительно услуги в области урологии, т.к. на сегодняшний день эта ниша свободна.

Исходя из представленного обзора, можно сделать выводы, что в Беларуси наиболее распространены частные медцентры, занимающиеся гинекологией. Хотя, очевидно, что наиболее массовый частный медицинский бизнес в стране практикуется в сфере стоматологии, которая в обзор не вошла. В то же время, на основании исследования, можно констатировать, что в Беларуси в сфере частной медицины есть еще много ниш, где конкуренция очень низкая.
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