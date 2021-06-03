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Системы транспортного управления Нью-Йорка подверглись атаке хакеров

Киберзлоумышленники сумели взломать только три из 18 компьютерных систем ведомства. Ущерб от киберинцидента был незначительным.

 Это произошло еще в апреле. Хакеры могут быть связаны с властями Китая, пишет AP со ссылкой на заявление Управления городского транспорта (MTA).

Безопасности пассажиров ничего не угрожало, так как хакерам не удалось получить доступ к системам, отвечающим за движение вагонов метрополитена. Киберпреступники также не смогли добраться до личной информации пассажиров.

В Управлении утверждают, что хакеры смогли взломать три из 18 компьютерных систем ведомства. Ущерб от кибервзлома был незначительным, пишет Корреспондент.

Напомним, в США крупнейший экспортер мяса JBS приостановил производство из-за хакеров. Киберпреступники напали на системы предприятия и потребовали выкуп. В Белом доме не исключают, что хакеры – россияне.
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