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Самолёт "Белавиа" вынужденно сел в Краснодаре

На сайте белорусской авиакомпании сообщается, что самолет «Белавиа» сел в Краснодаре в Российской Федерации из-за неисправности.

В сообщении говорится: «Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады (Египет) в Минск (Беларусь) экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой, — добавляется, — С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре (РФ), — уточняется, — «Белавиа» оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности», пишет newsbel.by. 

Пассажиры данного рейса будут на резервном самолете доставлены в Минск.
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