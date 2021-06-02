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В реестр опасной продукции Госстандарта Беларуси попал стиральный порошок Persil, который производится в России.





«Изготовитель данного моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой (пенообразующая способность составила (206±7) мм при норме не более 180 мм). Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», – сообщается на портале, пишет БГ.





С 5 июня продавать его на территории страны запрещено.





Реестр опасной продукции создан Госкомитетом по стандартизации для того, чтобы поставщики, продавцы и покупатели знали, какие товары из-за своих технических и вкусовых качеств не могут продаваться в Беларуси. Он обновляется каждую неделю.











