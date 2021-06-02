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В Рогачевском районе на дорожников наехала их служебная ГАЗель – пострадавшие в больнице

Только вчера сообщалось о ДТП с участием ГАЗели дорожников в Минске, как стало известно о происшествии в Рогачевском районе. Но если в первом случае обошлось без пострадавших, то во втором два человека получили травмы.


В ГАИ Гомельской области сообщили, что 1 июня примерно 15 часов 30 минут 35-летний водитель двигался на автомобиле Renault Master по улице Зеленой деревни Ямное Рогачевского района в направлении г. Бобруйска. В какой-то момент водитель отвлекся от управления на звонок мобильного телефона и совершил наезд на стоявший в полосе движения и обозначенный дорожными знаками автомобиль прикрытия ГАЗ 330232, пишет Автобизнес.


От удара ГАЗель покатилась вперед и совершила наезд на двух 61-летних дорожных рабочих.



В результате происшествия они получили телесные повреждения и были госпитализированы в Рогачевскую ЦРБ.
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