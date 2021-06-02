В Рогачевском районе на дорожников наехала их служебная ГАЗель – пострадавшие в больнице

Только вчера сообщалось о ДТП с участием ГАЗели дорожников в Минске, как стало известно о происшествии в Рогачевском районе. Но если в первом случае обошлось без пострадавших, то во втором два человека получили травмы.