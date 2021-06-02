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Безумная идея: В Мостах два парня посреди ночи вломились в чужую квартиру, выбив двери

Два молодых человека из Мостов после спонтанной пришедшей в голову безумной идеи изрядно похулиганили в последние выходные мая. Да так, что в их отношении возбудили уголовное дело.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

— 17-ти и 18-ти летние парни собрались вечером погулять, один из подростков был выпившим. После полуночи им в голову пришла совсем уж глупая идея – ворваться в одну из квартир, где собираются граждане, которые ведут асоциальный образ жизни. Правда, подозреваемые явно переборщили с «экшном»: около двух часов ночи они выбили входную дверь и стали угрожать применением насилия в адрес хозяйки жилплощади и её гостю, требовали лечь на пол, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома, пишет s13.ru.

К слову, молодые люди весь процесс снимали на камеру мобильного телефона, запись приобщена к материалам уголовного дела, которое возбуждено по статье «Хулиганство».

Ранее младший из парней привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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