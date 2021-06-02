Фото: УВД Гродненского облисполкома





— 17-ти и 18-ти летние парни собрались вечером погулять, один из подростков был выпившим. После полуночи им в голову пришла совсем уж глупая идея – ворваться в одну из квартир, где собираются граждане, которые ведут асоциальный образ жизни. Правда, подозреваемые явно переборщили с «экшном»: около двух часов ночи они выбили входную дверь и стали угрожать применением насилия в адрес хозяйки жилплощади и её гостю, требовали лечь на пол, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома, пишет s13.ru.





К слову, молодые люди весь процесс снимали на камеру мобильного телефона, запись приобщена к материалам уголовного дела, которое возбуждено по статье «Хулиганство».





Ранее младший из парней привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.