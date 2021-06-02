



Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».





По данным сотрудников ГУБОПиК, 56-летний россиянин представлялся отставным офицером российской таможни и предлагал белорусам вложить деньги в нефтепереработку, золотодобычу, производство биологически активных добавок и другие «прибыльные» бизнесы, которые он попросту придумывал.





Он уверял своих жертв в том, что владеет несколькими фирмами и взамен на финансовые влияния в его «бизнес» они получат крупные дивиденды. Для убедительности он даже зарегистрировал ООО «Торговый Дом Северное Сияние».





По данным белорусских правоохранителей, «Торговый Дом Северное Сияние», где числился лишь гендиректор, не вела хозяйственную деятельность. Кроме того, с таможней россиянин связан лишь тем, что в 2011 году был приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение и злоупотребление служебным положением, когда он служил в ведомстве прапорщиком. До сих пор в России и Беларуси за ним числятся 15 непогашенных исполнительных производств.





Помогали россиянину двое белорусов в возрасте 44 и 46 лет. Они также были задержаны. Роль каждого из них установит следствие. Кроме того, у одного из мужчин оперативники нашли порядка 100 боевых патронов.





Действиям задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере и незаконный оборот боеприпасов.





Известно, что в Минске россиянин сожительствовал с женщиной. При обыске ее второй квартиры обнаружено около 25 тыс. долларов. При этом она не работает, судима за участие в преступной организации, использование занятия проституцией и торговлю людьми. В настоящее время проверяется причастность минчанки к мошенничеству.





ГУБОПиК устанавливает других жертв аферистов и просит граждан, которые пострадали от финансовых махинаций Захарова Михаила Михайловича (мужчина на фото), сообщить об этом, позвонив по телефонам: (8 017) 218-78-45, (8 029) 149-99-71.