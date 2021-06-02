В сетку вещания Беларуси вернут запрещенные телеканалы





Телеканалы "Киномикс", КХЛ ТВ и "Русская ночь" получили запрет на вещание в Беларуси по техническим причинам, сообщили в компании "Ред Медиа", которой принадлежат каналы, пишет Sputnik.





Там уточнили, что на ближайшем заседании комиссии в министерстве информации телепрограммы получат разрешение на продление вещания. Заседание состоится 4 июня.





"Все необходимые документы будут поданы в министерство информации в ближайшее время. … Разрешения на пролонгацию будут получены", - прояснили ситуацию с временным запретом на вещание в Беларуси представители компании "Ред Медиа".





Именно эта компания в России занимается производством и продвижением телепрограмм для кабельного и спутникового ТВ.





Уточним, что телеканалам "Дом кино", "Время: далекое и близкое", "Музыка Первого", "Телекафе" Первого канала продлили разрешение на вещание на три года.





Запрет на вещание





Напомним, 1 июня в министерстве информации сообщили, что еще три иностранных телеканала на территории Беларуси были исключены из списка разрешенных к распространению на территории страны.





В выдаче разрешений на вещание было отказано телепрограммам "Киномикс" и "Телеканал КХЛ" из-за нарушения законодательства о рекламе.





Что же касается "Русской ночи", то в ведомстве уточнили, что уполномоченные лица этого канала не вовсе не обращались за получением нового разрешения.





Полный список иностранных каналов, которые имеют разрешение на трансляцию в стране, можно найти на официальном сайте Мининформа.





Ранее в стране прекратил свое вещание новостной телеканал Euronews. По заявлениям Мининформа, вещание прекратили по причине нарушения закона "О рекламе", вместо белорусского или русского языков реклама шла на английском.





Вместо телеканала Euronews в стране начал вещание телеканал "Победа", который показывает программы о Великой Отечественной войне.





Отметим, что в Беларуси право на трансляцию нужно получать каждые три года.















