Фото Литовской таможни





Как сообщает Литовская таможня, на минувшей неделе, 26 мая, ее сотрудники патрулировали трассу А1, которая соединяет три крупнейших города Литвы – Вильнюс, Каунас и Клайпеду, пишет Автобизнес.





На стоянке возле города Бабтай, что в 24 км севернее Каунаса, они заметили подозрительную активность. Проверка показала, что здесь работали четыре человека. Они пытались перегрузить нелегальные сигареты из грузовика Iveco в грузовик Mercedes-Benz Atego, сообщает Литовская таможня.





Грузовик под управлением гражданина Беларуси только недавно въехал на территорию Литвы и следовал транзитом с грузом (около 22 тонн стальной арматуры). Насколько известно таможенным служащим, этот груз металла доставляли в Исландию.





Однако проезжавший через Литву грузовик остановился в Бабтае, куда приехали трое каунасцев на двух автомобилях (Volkswagen и Mercedes-Benz Atego) и пытались выгрузить секретный груз сигарет. Контрабанда была хорошо замаскирована, спрятана в тайнике полуприцепа с имитацией стены. Когда таможенники увидели мужчин у фуры, те были заняты тем, что снимали тент с полуприцепа и разбирали тайник.





Сотрудники таможни задержали всех четверых, автомобили и контрабанду. Точное количество сигарет еще не подсчитано, по предварительным данным в тайнике находилось 110.000 пачек белорусских сигарет "Минск", NZ Gold и Queen Menthol. Их стоимость с налогами – около 400.000 евро.





Начато досудебное расследование. Позже задержанные были отпущены до суда, белорус отпущен под залог наличными.