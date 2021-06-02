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Военно-медицинский институт открывается в БГМУ

В Белорусском государственном медицинском университете с 7 июня начнет функционировать военно-медицинский институт.

Это произойдет впервые за почти столетнюю историю ведущего медицинского учреждения высшего образования Беларуси и отечественной системы военно-медицинского образования, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» пресс-секретарь ректората БГМУ Оксана Курбеко.

Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета БГМУ и будет осуществлять подготовку кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности «лечебное дело», специализации «военно-медицинское дело», студентов Белгосмедуниверситета — по программе офицеров медицинской службы запаса.

Здесь же будут вестись переподготовка и повышение квалификации врачебного состава Вооруженных Сил, а также подготовка, специализация и повышение квалификации специалистов медицинского профиля заинтересованных ведомств. Кроме того, профессорско-преподавательский состав медицинских вузов будет повышать в институте квалификацию по военно-медицинской тематике.
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