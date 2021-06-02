Минчанина арестовали на 15 суток за белый браслет на руке

Его отвезли в милицию, так как у него не было с собой документов. На руке у Клубовича был белый браслет, который, по мнению парня, и стал причиной задержания. Но в Центральном РУВД на Клубовича составили протокол по ст. 24.23 КоАП за пикетирование и лозунг «Жыве Беларусь», сообщают правозащитники.





Иллюстрационное фото Citydog.by.





Дело Александра рассмотрел судья Центрального района Дмитрий Карсюк. По словам свидетеля-милиционера, правонарушение произошло «очень быстро»: «Клубович шел, остановился, выкрикнул несколько раз «Жыве Беларусь» и пошел дальше».





Александр пояснил суду, что в этот момент шел в бар к своей команде, с которой в тот день должен был играть. Суду были предоставлены подтверждающие это документы, пишет НН.





Адвокат ходатайствовал потребовать видеозаписи с видеорегистратора свидетеля «Александровича» и с камеры наружного наблюдения бара. Судья Карсюк заявил, что доказательств достаточно для принятия решения по делу. Приговор — 15 суток ареста.







