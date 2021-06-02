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SOS: у берегов Шри-Ланки тонет судно с кислотой. Индийский океан оказался на грани катастрофы Кадр: IZ RU / YouTube

Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы из-за тонущего у берегов Шри-Ланки судна, загруженного 25 тоннами азотной кислоты. Об этом сообщает «Би-би-си».

 
Кадр: IZ RU / YouTube

Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы из-за тонущего у берегов Шри-Ланки судна, загруженного 25 тоннами азотной кислоты. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сейчас судно, пожар на котором не удавалось потушить почти две недели, идет ко дну. Спасателям мешало неспокойное море и муссонные ветра. По словам представителя ВМС Шри-Ланки, спасатели пытаются отбуксировать корабль к глубоководью, чтобы минимизировать загрязнение моря.

Эколог Аджанта Перера рассказала изданию, что если судно затонет, то это станет «экологическим кошмаром». По словам ученой, на судне находятся опасные грузы, включая азотную кислоту, а также горючее — если все это попадет в океан, то фактически уничтожит морское дно, пишет Лента.ру.

Пожар на X-Press Pearl начался еще 20 мая. Тогда с судна были эвакуированы все 25 членов экипажа. Среди них граждане Филиппин, Китая, Индии и России. 25 мая на судне прогремел мощный взрыв, который привел к разливу топлива. Потушить возгорание удалось только на этой неделе.
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