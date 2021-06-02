Похоже, он находится в СИЗО № 1 на Володарского. Там для него сегодня приняли передачу.













Минздрав описывал его состояние так: «При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза».